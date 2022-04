Nagpalipas ng oras sa ilalim ng puno ang ilang bumisita sa Quezon City Memorial Circle ngayong Sabado de Gloria. ABS-CBN News

Sinamantala ng ilan ang muling pagbubukas ng mga pasyalan gaya ng malls at parke ngayong Sabado de Gloria.

Sa amusement park sa Quezon City Memorial Circle, may mga nagbisikleta at sumakay ng rides. Nagpalipas naman ng oras sa ilalim ng puno ang ilan.

Sa malls naman, may mga namasyal na rin bago pa mag-alas-12 ng tanghali.

Sa Araneta City, may mga batang naglalaro na sa activity area na gagamitin para sa Easter egg hunting sa Linggo ng Pagkabuhay, o Easter Sunday.

Ang ilang mall-goers, nagsabing sila ay may binili lang, ang iba ay nagpapalamig lang habang ang iba naman ay sinadya ang pamamasyal ngayong araw habang kaunti pa ang tao, dahil tiyak na dadagsain ang mga mall pagdating ng Linggo.

Mayroon ding namasyal na ngayon dahil pabalik na ng probinsya bukas.

"Pumasyal lang kami dito dahil gusto lang namin sumaya kahit kaunti tapos uuwi na rin kami bukas sa Ilocos," ani John Leo Ramiro, isa sa mga namasyal sa mall.

Sa Luneta park naman, marami na ang namasyal. Pami-pamilya at magkakaibigan ang nag-enjoy sa paglalakad sa paligid habang may mga nagbibisikleta rin.

"Nandito kami sa Luneta dahil bored na sa bahay, para makapasyal naman. Makita ang Luneta uli for 23 years. Namasyal kami ngayon kasi ang init sa bahay tsaka para naman makaikot-ikot," ani Sheryl Molo Dionaldo, isa sa mga namasyal.

May mga nagpapicture sa bantayog ni Rizal. Ilan sa mga namasyal dito ay pauwi na rin ng probinsya bukas habang ang iba ay first time naman makapunta rito.

"First time namin dito sa Maynila. Nagpasyal kami kasama ng family ko at nagpapicture kami dito kay Rizal at palakbay-lakbay lang," anang namasyal na si Isle Lin.

Sariwang hangin naman ang habol ng iba dahil mainit daw sa kanilang bahay.

Una nang nagpaalala ang mga awtoridad na sumunod sa health protocols at magpatupad ng distancing.