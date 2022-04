Ilang eksena sa Via Crucis procession in Boac, Marinduque noong Biyernes Santo, April 15, 2022. Basilio Sepe, ABS-CBN News

Posible ang bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 matapos ang Holy Week kung saan marami ang bumiyahe para magbakasyon, ayon sa OCTA Research Group.

Sa panayam ng ABS-CBN News nitong Sabado, sinabi ni OCTA Research fellow Prof. Guido David na inaasahang muling sasampa sa 300 ang average na kaso kada araw sa susunod na linggo.

Sa ngayon ay anim na araw nang mas baba sa 300 ang mga kaso ng COVID-19 na naitatala ng Department of Health (DOH).

Dalawang linggo nang nasa 1.6 porsyento ang positivity rate sa buong bansa.

“The best indicator is the positivity rate. So, since hindi naman nag-decrease ‘yung positivity rate, which means na more or less we should be expecting the same number of cases. So, I expect a slight uptick next week as testing resumes,” saad ni David.

Samantala, hindi naman nakikita ni David ang projection ng DOH na posibleng umakyat sa halos kalahating milyon ang bilang ng active cases sa Metro Manila sa Mayo kung mababawasan nang 50 porsiyento ang pagsunod sa health protocols.

Ani David, bagamat posible ang surge ay malabo namang mahigitan nito ang bilang ng kaso na naranasan noong Enero na umabot sa halos 40,000.

Kung magkakaroon ng surge, nakikita ni David na aabot lang ito sa 4,000 hanggang 5,000.

“We don’t expect the surge to be as big as the January surge. It could be a smaller surge, parang uptick or smaller increase in cases,” saad ni Guido.

Ayon kay Guido, mahalagang mapanatili ang “wall of immunity” sa bansa, kung saan dapat may hanggang tatlong doses ng bakuna kontra COVID-19 ang populasyon.

Sa tala ng ABS-CBN Investigative Research Group, nasa 66.6 million na ang fully vaccinated sa bansa, mula nitong Abril 11, habang 12.4 million pa lang ang may booster shot.

