Pila sa COVID-19 beds nabawasan pero di dahil kumaunti ang pasyente

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Unti-unti na umanong nababawasan ang pila ng mga pasyente sa ospital na tinamaan ng COVID-19, sabi ng isang opisina sa ilalim ng Department of Health (DOH), ilang araw matapos tapusin ang enhanced community quarantine sa NCR Plus.

Ayon sa One Hospital Command Center (OHCC), naiayos na raw nila ang sistema kaya hindi na gaanong naghihintay ang mga kailangang i-admit.

"I wouldn’t say na lumuluwag siya. But I would rather say na nag-i-increase tayo ng capacity ng bed allocation for COVID-19 cases," paliwanag ni Dra. Bernadett Velasco, operations manager ng OHCC.

Tinutukoy ni Velasco ang mga binuksang modular hospitals at karagdagang hospital beds.

Tiniyak ng National Task Force Against COVID-19 (NTF) na tuloy ang pagdaragdag ng mga pasilidad.

"Naghahanap lang tayo ng mga open space... In Manila they will have a some sort of modular construction there good for 500 people," sabi ni NTF chief implementor Carlito Galvez.

Panawagan ng OHCC sa publiko, iwasan ang manloko lalo't nasa gitna ngayon ng matinding krisis ang bansa.

"Sometimes they would start na parang may sinasabi silang pasyente and then eventually malalaman na it’s a prank call," hinaing ni Velasco.

—Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News