Pantawid ng Pag-Ibig: 2 barangay sa QC hinatiran ng food packs

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mula pa noong ipatupad ang community quarantine ay hindi na sumasapat sa pangangailangan ng pamilya ang kinikita ni Marcelino Pascual sa pamamasada ng traysikel sa Barangay Botocan, Quezon City.

Dalawa pa ang nag-aaral niyang mga anak habang walang trabaho ang kaniyang misis,.

"Malaking malaki ang pagbabago, ngayon hindi na nakakaabot ng P1,000, pinakamahina P300 na lang," ani Pascual.

Ang kaniyang ka-barangay na si Angelito Miranda, paggawa ng mesa at upuan ang naisip na hanapbuhay. Pero dahil senior citizen na siya at may community quarantine, hirap siyang ilako ang kaniyang produkto.

Kasama sina Pascual at Miranda sa mga natulungan ng "Pantawid ng Pag-Ibig: Pilipino para sa Pilipino" sa Barangay Botocan, dala ang food packs na pandugtong sa pangagailangan nila.

Nagdala rin ang ABS-CBN ng mga lutong pagkain sa mga residente ng Barangay Tatalon, kasama ang mga miyembro ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine World.

Maaaring mag-donate sa pamamagitan ng pagbili ng mga donation voucher mula sa partner online merchants ng ABS-CBN.

Maaari ring ipadala ang tulong sa mga bank account na nakalagay sa website ng Pantawid ng Pag-ibig.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News