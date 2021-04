PANOORIN: Waterspout namataan sa Basilan

Naispatan ng isang residente ang isang waterspout malapit sa baybayin ng Malamawi Island sa Basilan nitong Abril 15, 2021. Video courtesy of Bin-Bin Sabturin Gilinggin

Namataan ng isang residente ang isang waterspout malapit sa baybayin ng Malamawi Island sa Isabela City, Basilan Huwebes ng hapon.

Nakunan ng video ni Bin-Bin Sabturin Galinggin ang waterspout bandang alas-3 ng hapon.

Hindi pa nakukumpirma ng PAGASA ang insidente pero ayon sa kanilang website, isinasalarawan ang waterspout bilang "tornado-like vortex and cloud occurring over a body of water, frequently in tropical waters."

Ayon sa PAGASA, ang Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may bugso-bugsong pag-ulan dahil sa trough ng bagyo.

- Ulat ni Jewel Reyes