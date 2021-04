Pamamahagi ng ECQ ayuda sa ilang LGU sa NCR Plus ie-extend

MAYNILA - Papayagan na ng Department of the Interior and Local Government na palawigin ang panahon ng pamamahagi ng ayudang ipinangako sa mga pamilyang apektado ng ipinatupad na enhanced community quarantine ng National Capital Region (NCR) Bubble.

Ayon kay DILG Spokesperson Jonathan Malaya, titingnan nila kung nakaarangkada ba agad o on time nagsimula ang pamimigay ng ayuda.

"Hinayaan namin ang LGU na magdesisyon kasi sila nakakaalam sa sitwasyon nila. Sila nakakaalam kung anong kondisyon sa kanilang barangay, 'yung kahandaan ng kanilang mga tao, 'yung kahandaan ng treasurer na magbigay ng ayuda at 'yung resources and logistic na nasa kamay nila," ani Malaya.

"Itong mga desisyon na ito ay may pros and cons, kung minsan mabilis, minsan hindi," dagdag niya.

Halimbawa umano rito ang Bulacan, kung saan karamihan ng lokal na pamahalaan ay nag-lockdown kaya hindi agad nasimulan ang pagdi-distribute ng ayuda.

Ikokonsidera rin ang laki ng populasyon gaya ng Quezon City.

May ilang lokal na pamahalaan ding nag-house to house sa pamamahagi kaya mas mabagal ang pamimigay ng ayuda, kumpara kung pupunta sa mga distribution center.

Sa ngayon, 3 LGU na mula NCR ang humirit ng extension kabilang ang Muntinlupa, Valenzuela, at Quezon City, maging ang 14 na LGU sa Bulacan, 2 sa Rizal, 3 sa Laguna, at 2 sa Cavite.

Alinsunod ang pamimigay ng ayuda sa pagpapatupad ng ECQ sa NCR Bubble.

Nabanggit ni Malaya na 1/3 ng 11 milyong benepisyaryo sa Metro Manila ang nakatanggap ng ayuda. In cash o in kind ang ipinapamahaging ayuda, depende sa desisyon ng mga lokal na pamahalaan.

"Bumibilis na po ang ating pamimigay at wala pong tigil ang ating local government units sa pamumudmod ng ayuda mula sa national government," ani Malaya.

