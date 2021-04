Pagpapatupad ng household lockdown, liquor ban, at curfew sa Pampanga pinalawig pa hanggang Abril 30

Tatagal hanggang Abril 30, 2021 ang mga ipinatutupad na health at safety protocols sa lalawigan ng Pampanga kontra sa pagkalat ng COVID-19. Larawan mula kay Gracie Rutao

Pinalawig pa hanggang sa katapusan ng buwan ng Abril ang pagpapatupad sa household lockdown, liquor ban, curfew, at barangay checkpoints para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan ng Pampanga.

Sinimulang ipatupad nitong Huwebes ang mas pinaagang curfew sa buong probinsiya mula sa dating 10 p.m. hanggang 5 a.m., ngayon ay alas-8 p.m. na magsisimula.

Ang pagpapatupad nito ay sa bisa ng inilabas na Executive Order No. 5B-2021 ni Pampanga Governor Dennis “Delta” Pineda. Bukod sa house lockdown, liquor ban at barangay checkpoints, may mga karagdagang guidelines na nakasaad din sa EO na epektibo hanggang Abril 30, 2021.

Para sa essential establishments tulad ng groceries at supermarkets, pharmacies, bangko at financial institutions, agri at poultry supplies, water refilling stations, convenience stores, laundry shops, clinics, laboratories, autoshop, fuel at LPG stations, at mga hardware, ay pinapayagang magbukas mula 50% hanggang 100% capacity, maliban sa mga may kinalaman sa entertainment at amusement, ayon na rin sa guidelines ng Department of Trade and Industry.

Ang mga opisina ng gobyerno ay kailangang magpatupad ng alternative work arrangements, gaya ng work-from-home, skeleton workforce, compressed workweek, staggered working hours, o anumang kombinasyon ng mga ito.

Ang pribadong sektor ay hinihimok na magpatupad ng alternative work arrangements sa kani-kanilang opisina at establisyimento.

Hanggang maaari, iniiwasan ang face-to-face meetings. Hinihikayat din ang paggamit ng telepono o video conferencing/online meetings. Ang mga department heads at may-ari ng negosyo ay kailangang magtalaga ng mga kinakailangang engineering controls, gaya ng paglagay ng mga barriers, pagbago ng office layout, upang masiguro ang physical distancing. Kailangan din siguruhin ang pagkakaroon ng tama at sapat na bentilasyon.

Ang mga ito ay sinasang-ayunan naman ng mga negosyante.

“Alam mo kailangan natin yung extension na ito dahil, dahil tumataas pa ang ating covid cases lalo na with this new variant napakatinding kumalat nitong variant na ito, in fact it’s continuously evolving so talagang kailangan mag-ingat tayo, at importante talaga ang buhay ng tao,” pahayag ni Arch. Nestor Mangio, president ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Inc.

Pero apela nila na sana mabakunahan na rin pati mga ordinaryong manggawa.

“What’s important also is the vaccination program of the government. Dapat marami nang dumating at sabay-sabay injeksyunin itong mga priorities hindi lang itong mga seniors o may karamdaman, dapat sana pati na rin itong mga working class dahil ito yung lumalabas eh, itong working class dapat, maihanda na rin ito ng vaccines dahil sa lumalabas, nagtatrabaho. They’re the ones most affected pag nagsara yung mga establishments, hindi sila makakapagtrabaho,” dagdag ni Mangio.

Ipinagbabawal rin ang pagkain ng sama-sama. Kailangang bigyan ng sapat na panahon para ‘di magkakasabay ang oras ng kain ng mga kawani.

Pinapayuhan pa rin na manatili sa kani-kanilang bahay ang mga edad 18 pababa o edad 60 pataas. Huwag ding lumabas ang mga buntis, at may kasalukuyang karamdaman, gaya ng cancer, sakit sa puso, at diabetes.

Iniutos na rin ng provincial government ng Pampanga ang work from home scheme sa mga capitol employee tuwing Biyernes para makapagbigay-daan sa paglilinis at disinfection ng lahat ng opisina.

Sa coronavirus disease bulletin ng Pampanga nitong Abril 12, nasa 207 ang new COVID cases habang nasa 2,592 ang mga active cases.

Pumalo na rin sa 3,743 ang mga nahuhuling violators ng quarantine protocols sa buong lalawigan mula nang unang ipatupad ang EO No. 5 noong Marso 20, 2021.

- Ulat ni Gracie Rutao