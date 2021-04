Paggiba sa 'barrier wall' ng BuCor, giniit ng mga apektadong residente

MAYNILA - Muling nanawagan ang mga residente ng Southville 3 housing project sa Poblacion, Muntinlupa na gibain ang tinaguriang “barrier wall” ng Bureau of Corrections sa NBP Insular Road na palabas ng lugar.

Sa isang kilos protesta Biyernes ng umaga, tinawag na “perwisyo” ng mahigit 20 mga miyembro ng Alyansa ng Mamamayan sa SV3 at ibang progresibong grupo ang pader na itinayo noong Marso.

Affected residents of the Southville 3 housing project in Poblacion, Muntinlupa call for the removal of the so-called “barrier wall” placed by the Bureau of Corrections on the access road from the area to the city proper pic.twitter.com/XEmwgBAEps — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) April 16, 2021

Isinabay nila ang protesta sa online na pagpupulong ng barangay, Department of Justice, Bureau of Corrections at ni Muntinlupa Rep. Ruffy Biazon.

Noong katapusan pa ng Marso nakatakda ang meeting pero naudlot dahil sa pagpataw ng Enhanced Community Quarantine.

Hinaing ng mga residente, nadagdagan ng hanggang isang oras ang dati'y ilang minutong biyahe nila papunta ng bayan dahil napapadaan pa ng Las Piñas o San Pedro, Laguna.

Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Teody Permejo, 3 sektor sa nasa 40,000 residente ng Southville 3 ang pinaka-naapektuhan ng pagtayo ng pader.

Una ang nasa 1,200 miyembro ng TODA na nabubuhay sa paghahatid ng mga tao sa access road.

Pangalawa, ang mga estudyante na pumapasok sa mga paaralan sa labasan ng kalsada.

A portion of the wall erected in March was taken down & replaced with a gate which has only allowed BuCor employees to pass through pic.twitter.com/Ouhl9Ro9mg — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) April 16, 2021

Dagdag dito, matatagalan din anila ang pagresponde sa emergency at ibang sakuna.

“Ang gusto pong mangyari ng mga residente na taga-Southville 3 lalo na po sa Alyansa ay mapabuksan po ‘‘yong aming daanan at kung hindi man po mapagkasunduan ay mabigyan ng alternatibo na mas malapit na daanan papunta ng Poblacion,” ani Permejo.

Sinabi ng BuCor noong nakaraang buwan na bahagi ang pagsasara ng kalye ng kanilang modernization plan.

(LINK: https://news.abs-cbn.com/news/03/22/21/konting-sakripisyo-bucor-dinepensahan-ang-itinayong-pader-sa-daanan-ng-bilibid)

Pero giit ng mga residente, hindi sila kinonsulta.

“Ang paalam po nila rito ay pansamantala at ginamit nilang COVID. Ngayon ang ginawa nila nang pinaderan, ginawa nilang permanente at tinanggalan kami ng karapatan na makadaan dito,” ani Permejo.

Ilang araw mula nang ipatayo, tinibag ang bahagi ng pader para lagyan ng gate, pero tanging mga employado ng BuCor lang ang pinadadaan.