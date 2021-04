Occupancy rate ng Baguio City hospitals 'kritikal' na: opisyal

BAGUIO CITY — Patuloy na pinangangambahang mapuno ang mga ospital sa lungsod na ito dahil sa di masawatang pagdami ng kaso ng COVID-19.

Ayon kay City Administrator Engineer Bonifacio dela Peña, 90 percent na ang occupancy rate sa mga ospital sa siyudad, o itinuturing na "kritikal" na antas.

"We are on a critical situation now regarding our hospitals," aniya.

Nagtayo na ng makeshift facilities ang pamahalaang lungsod para doon tanggapin ang mga mga mild case.

Makatutulong ito sa declogging ng mga ospital, ani Dela Peña.

Sa huling tala, nasa 1,258 ang aktibong COVID-19 cases sa Baguio City.

Sa ngayon, Teachers' Camp at Santo Niño Hospital & Critical Care Center ang magiging isolation unit ng mga mild cases sa Baguio.

—Ulat ni Micaella Ilao

