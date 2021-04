MMDA: Bahay-bahay na pamimigay ng ayuda, nakakabagal sa paghatid ng tulong

MAYNILA—Aminado ang chairman ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi mabisang paraan para agad na makapamahagi ng ayuda ang pagbabahay-bahay sa mga komunidad sa Metro Manila.

Matatandaang namimigay ngayon ang gobyerno ng P1,000 hanggang P4,000 na ayuda sa mga pamilya sa mga lugar na apektado ng ipinatupad na enhanced community quarantine (ECQ) nitong unang linggo ng Abril.

“In the first few days, nagkaroon ng problema tungkol sa listahan pero naayos naman. May grievance naman po na dumadaan at sa totoo lang, iyong iba ay hinouse to house. Ang problema naman po sa house to house, medyo mabagal," ani MMDA chairman Benjamin Abalos Jr.

"Sinubukan ng isang LGU. Tumagal siya. Halos 9% lang pero ang importante dito mahirap magkumpulan, dahil kung papipilahin ng marami baka magkahawaan."

Sa mga LGU sa Metro Manila, San Juan City ang pinakamabilis sa pamamahagi ng ayuda na nasa 64% na ng mga residente ang natapos.

Pagdating naman sa pagbabakuna, higit 418,000 na ang nabakunahan sa NCR, kabilang ang nasa 200,000 na medical frontliners, 78,000 na senior citizen at nasa 138,000 na may comorbidities o ibang mga sakit.

Sa health care facilities sa Metro Manila, nasa 72% ang occupancy rate ng mga pasilidad para sa mild at asymptomatic cases, habang nasa 67% naman ang isolation facilities tulad ng mga paaralan.

