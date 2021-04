Pangangailangan ng ika-3 dose ng COVID-19 vaccine pinalutang ng Pfizer CEO

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Kamakailan ay pinalutang ng Pfizer CEO na si Albert Bourla na malaki ang posibilidad na mangangailangan ng pangatlong turok pa o "booster shot" ang mga nakakumpleto na ng 2 dose ng kanilang bakuna.

Maaari daw itong ibigay kalahati o 1 taon matapos ng second dose upang magbigay ng dagdag proteksiyon lalo’t mayroong mga mas nakakahawang variant na kumakalat.

Pero ayon sa Department of Health (DOH), kailangan pa ng rekomendasyon ng World Health Organization (WHO) patungkol dito.

"Kailangan natin ipunin muna ang lahat ng ebidensiya. Kailangan natin ng rekomendasyon galing sa WHO and maybe reputable institutions abroad, makitaan natin ng ganyang rekomendasyon," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ayon sa vaccine expert panel (VEP) sa ilalim ng Department of Science and Technology (DOST), kakailanganin din naman talaga ng booster shots.

"Ang mangyayari dahil nga may mga variants tayo, magkakaroon ng updated na vaccines na ang laman bukod sa original na strain ay mga variants ang kasama... First generation vaccines itong ngayon. Magkakaroon ng 2nd generation. Parang flu. Every 1 to 2 years napapalitan ng laman kasi 'yung nagsi-circulate na variants ng flu," ani Dra. Nina Gloriani, pinuno ng VEP.

Ayon kay Gloriani, maaari ngang mapaaga ang booster shots depende sa kung gaano ang itatagal ng immunity o proteksiyon mula sa bakuna. Ito umano ang pinag-aaralan ngayon ng mga eksperto.

Sinabi rin ni Health Secretary Francisco Duque na maaaring hindi aabot ng isang taon ang proteksyon ng bakuna laban sa COVID-19, pero wala pa itong katiyakan.

"In general, mga six months to nine months daw eh... Whether we need to adopt a booster dose policy, that remains to be seen because we still don't have sufficient data precisely to establish how long these vaccines can provide protection," ani Duque.

Kinumpirma ni Duque ang pagmo-monitor sa antibodies ng ilang nakatanggap ng bakuna.

Maaari rin umano kasing iba-iba ang itatagal ng proteksiyon depende sa brand. Sa ngayon ay Sinovac at AstraZeneca pa lang ang meron sa bansa.

Sa kabila nito, sinabi ng DOH na magbubukas sila ng mas malaking mga vaccination sites sa tulong ng private sector upang mas mapabilis ang pagbabakuna sa bansa.

—Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News