DOH: 8 bayan sa CamSur, 'high risk' sa COVID-19

Walong bayan sa Camarines Sur ang klasipikado nang "high risk" sa COVID-19, nasa 16 ang moderate risk, habang 8 ang low risk, ayon sa Department of Health (DOH) Bicol.

Ang walong high-risk areas ay ang mga bayan ng Bombon, Camaligan, Canaman, Caramoan, Pamplona, Pasacao, Sagñay at San Jose.

Sa kabila nito, nasa moderate risk na ang buong Camarines Sur dahil sa naitalang mahigit 280 active cases rito sa loob lang ng dalawang linggo.

Inirekomenda na ng DOH-Bicol sa kapitolyo na isailalim na muli sa general community quarantine (GCQ) ang lalawigan, pero wala pa itong desisyon hanggang ngayon.

Ang Iriga na kasama sa moderate-risk, umakyat na sa 24 ang active cases nitong Miyerkoles. Ayon kay Iriga City Mayor Madel Alfelor nakuha ng karamihan sa mga pasyente ang virus sa dinaluhang inuman at outing.

Nasa 12 na ang namatay sa COVID-19 sa lungsod mula noong isang taon. Karamihan rito ayon sa alkalde, senior citizens at may comorbidities na noong nakaraang linggo lang pumanaw.

Inaalam na ng LGU kung bagong variant ng COVID-19 ang dahilan ng mabilis na hawaan.

Nababahala ang Iriga City Health Office dahil kung lumala pa ang community transmission, posible umanong umabot na rin sa full capacity ang limang pribadong ospital sa lungsod.

“Kailangan po talaga natin na lalong mag-istrikto this time kasi po palapit na po tayo dun sa 50% utilization ng hospital beds in relation sa COVID-19, kung hindi po tayo mag-iingat, baka po matulad sa Manila na talagang fully-booked ang COVID wards ng mga pasyente,” ani Dr. Ronald Pereña.

Pag-aaralan ng LGU-Iriga ang pagtatayo ng COVID-19 field hospitals para sa dadagsa pang pasyente.Ipagagamit na rin nito sa mga ospital ang ilang ventilators ng city disaster risk reduction and management office (CDRRMO).

Sa kabila ng pagtaas ng kaso ng hawaan, hindi muna magpapatupad ng lockdown ang Iriga LGU, pero apela nito sa lahat, sundin ang health and safety protocols kahit nabakunahan na.

“Kahit po na bigyan na tayo ng 1st dose ng anti-COVID vaccine, it doesn’t mean na hindi na tayo mahahawa. Within the 2 weeks after ng iyong last dose, pwede ka pang mahawa ng COVID-19,” ani Pereña.

Hinikayat ni Pereña ang paggamit sa contact tracing app ng LGU na i-Contact dahil may free online medical consultation feature na rin ito ngayon. –-Ulat ni Jonathan Magistrado

