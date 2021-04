COVID-19 survivors puwede na agad magpabakuna basta aprub sa doktor: DOH

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Maaari na agad mabakunahan ang mga indibidwal na gumaling mula sa COVID-19, ayon mismo sa Department of Health (DOH), pero may ilang kondisyong inilatag ang mga eksperto.

Kung dati, kailangan pang maghintay ng 90 araw ang isang COVID-19 survivor bago magpabakuna, binago na ito ng DOH sa isang memorandum.

Sabi kasi ng isang eksperto, pagsapit ng 90 araw ay bumaba na ang antibodies ng survivor.

"Ang naging rekomandasyon po ay puwedeng mas maaga pero may assessment ng doctor niya na fully recovered siya," ani Dr. Nina Gloriani, head ng vaccine expert panel sa ilalim ng Department of Science and Technology.



Paalala rin ng mga eksperto sa mga magpapabakunang survivor, siguruhing wala nang mga sintomas at may clearance na ng doktor.

—Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News