Lalaking nag-amok patay sa pananaksak sa Tondo

MAYNILA -- Isang lalaki ang patay matapos pagsasaksakin sa Tondo, Maynila nitong Biyernes ng gabi.

Patay ang biktimang si alyas "Kalbo" matapos pagsasaksakin ng isang hindi pa nakikilalang salarin.

Bago ang krimen, nagkaroon muna diumano ng pagtatalo ang biktima at suspek.

Kaya naman nag-amok at hinanap ng biktima ang suspek sa panulukan ng Tayuman at Abad Santos Street.

Pero hindi alam ng biktima na may bitbit na kahoy na pamalo at armado din pala ang kanyang naka-away.

Naghamunan at naghabulan ang dalawa.

Tumakas papunta sa direksyon ng Abad Santos ang suspek habang tumakbo papuntang Juan Luna ang biktima kung saan siya humandusay at namatay.

"Si biktima ang pumunta kay suspek para hamunin nya ng suntukan. May dala kasing stick, stick na kahoy yung biktima natin pagkatapos hindi niya alam na May dalang panaksak yung suspek natin. Multiple stab wound ang nakita nating mga tama ng biktima natin [and] sa likod meron siyang mga tama ng saksak," ayon sa imbestigador ng kaso na si Police Staff Sgt. Arvy Macarasig.

May testigo namang humarap sa headquarters ng MPD at nagbigay ng salaysay.

Patuloy na nagsasagawa ng follow up operations ang mga pulis habang nasa punerarya ang bangkay ng biktima na sasailalim rin sa otopsy.

-- Ulat ni Champ De Lunas, ABS-CBN News