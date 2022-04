Residential area sa Masbate City nasunog

Larawan mula sa Masbate CDRRMO

Isang residential area sa Masbate City ang sumiklab nitong Biyernes Santo ng gabi.

Ayon sa mga awtoridad, madaming bahay ang naabo sa naturang residential area sa Barangay Pating.

Gawa umano sa light materials ang mga bahay kaya mabilis ang pagkalat ng apoy, ayon sa Masbate CDRRMO.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ilang bahay ang naabo at kung may naitalang sugatan o namatay sa nangyaring sunog.—Ulat ni Karren Canon

