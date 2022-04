Paghahanap ng mga bangkay sa natabunang Baybay City tuloy pa rin

Tuloy ang search and retrieval operations para sa mga natabunan ng gumuhong bundok sa Baybay City, Leyte.

Ito na ang pang-apat na araw ng paghahanap ng mga katawan ng mga natabunan mula nang maganap ang landslide nitong Linggo.

Ayon sa Retrieval Cluster Team Leader sa Brgy. Kantagnos na si SSupt Rodrigo Almaden Jr., nakuha nila ang lahat ng visible cadaver o ang mga bangkay na hindi na kailangang hukayin.

Pero malaking hamon ang paghahanap ng mga bangkay dahil maliban sa kailangan nilang kalkalin ang mga debris, halos lahat ng bahay ay natabunan pa ng makapal na putik mula sa gumuhong bundok.

Dahil umulan Huwebes ng gabi, mas lumambot pa ang lupa, bagay na mas nagpapahirap sa paghahanap ng bangkay.

Nagtulong-tulong na ang PNP, Philippine Army at Coast Guard sa search and retrieval operations. Dumating na rin mula sa Mindanao ang Surigao CDRRMO.

Gumami na sila ng K-9 unit para mapabilis ang paghahanap ng mga bangkay.

Dahil limang araw na mula nang maganap ang trahedya, nangangamoy na ang lugar. Pero ayon sa retrieval team, hirap sila dahil maliban sa mga natabunang tao, may mga hayop din na natabunan.

"Isa rin yan sa magpapahirap sa amin dahil how we wish merong differentiation ng namatay na tao at namatay na hayop. Same ang amoy," ani Almaden.

Bagamat maliit na ang posibilidad na may makukuha pang buhay na residente sa landslide area, gumamit pa rin ang Army ng life detector.

Dagdag ni Almaden, kung mahihirapan na ang retrieval team sa paghahanap ng mga bangkay sa loob ng dalawa o tatlong araw, maaaring itigil na nila ang paghahanap.

Ngunit, aniya, isinasaalang-alang pa rin nila ang damdamin ng mga namatayan na gustong makita ang bangkay ng kanilang mga kaanak kaya ginagawa nila ang lahat para makahukay pa ng mga bangkay.—Ulat ni Sharon Evite-Carangue

