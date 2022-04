Magkasintahan patay matapos maaksidente ang motorsiklo sa Ilocos Norte

Dead on the spot ang magkasintahan matapos mawalan ng kontrol ang driver dahil sa nahulog na bag. Kuha ng Batac City Police

MAYNILA - Patay ang magkasintahan matapos maaksidente ang kanilang motorsiko sa Barangay Bil-loca, Batac City, Ilocos Norte nitong hapon ng Huwebes.

Nahulog ang bag na nakaipit sa mga binti ng driver dahilan para mawalan ito ng kontrol hanggang sa nadulas ang minamaneho nitong motorsiklo, ayon kay Police Major Dionisio Baldillo, deputy chief ng Batac City Police.

Dead on the spot ang magkasintahan matapos mahulog ang 26-anyos na driver sa kanyang motorsiklo at ang 23-anyos na nobyang angkas.

May suot na helmet ang dalawa pero nabasag ang suot ng driver habang natanggal ang sa kanyang nobya.

Parehong residente ng San Juan, Ilocos Sur ang mga biktima at papunta sana sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte kung saan nagta-trabaho ang driver.

--Ulat ni Grace Alba

MULA SA ARCHIVES