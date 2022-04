SOUTH KOREA – Nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa Korea sa mga Pilipinong botante sa bansa na iwasan ang pagsusuot ng damit o magdala ng mga paraphernalia na may simbolo o pangalan ng mga kandidato habang sila ay nasa Embahada para bumoto.

Samantala, hinihikayat ang mga kababayan sa ROK (Republic of Korea) na huwag sayangin ang karapatang bumoto. Personal mode of voting ang isinasagawa sa bansa sa itinalagang polling precinct sa ikalawang palapag ng Sentro Rizal Hall, Philippine Embassy, 80 Hoenamu-ro, Yongsan-gu, Seoul.

Ang mga sumusunod ang schedule ng pagboto sa Embahada:

April 11 hanggang May 8, 2022 – 9:00 am to 5:00 pm (no lunch break)

May 9, 2022 – 9:00 am to 8:00 pm (no lunch/dinner break)

Mayroon ding scheduled mobile voting ang Embahada na may kasamang consular outreach sa labas ng Seoul sa mga sumusunod na araw at lugar:

Busan – April 15 hanggang 16, 2022

Daegu – April 29 hanggang 30, 2022

Bagamat hindi kailangan ang appointment para bumoto, tiyaking kasama ang inyong pangalan sa listahan ng COMELEC para sa overseas voters sa Korea bago pumunta ng Embahada. Kung ikaw naman ay isang marino, tingnan ang listahan ng COMELEC para sa overseas voters na seafarer.

Dalhin ang mga sumusunod para sa inyong pagkakakilanlan at ipakita sa SBEI o Special Board of Election Inspectors: original, valid Philippine passport, ARC o Alien Registration Card, Identification Certificate/Order of Approval (para sa dual citizens), Seaman’s Book (para sa mga marino), o iba pang valid IDs na may larawan at lagda.

Dagdag pa ng Embahada na kung marami pa ring naghihintay para makaboto matapos ang alas otso ng gabi sa Mayo a-nuebe at nasa loob ng 30-meter radius ng Embahada, maaari pa rin silang makaboto. Ililista ng Poll Clerk ang mga pangalan ng mga nasabing botante at tatawagin isa-isa ng hanggang tatlong beses ayon sa pagkakasunod-sunod sa listahan. Sinumang botanteng tinawag at wala sa vicinity ay hindi na papayagang bumoto pa.

Mag-antabay sa iba pang updates sa official social media accounts at website ng Philippine Embassy sa Korea.