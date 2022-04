Ilang deboto nag-alay lakad sa Antipolo kahit ipinagbabawal

MAYNILA — Kahit na nauna nang kinansela ng Philippine National Police (PNP) at Antipolo City LGU ang alay-lakad ngayong Semana Santa, ilang deboto pa rin ang hindi nagpapigil para sa kanilang panata.

Katuwiran nila, ipagbawal muna ang mass gatherings sa mga campaign rally bago ipagbawal ang kanilang panata.

"Sana kinancel din yung campaign rally dahil wala naman social distancing nagagawa dun eh. Pamamanata na namin itong magkakaibigan mula bata," ayon sa isang deboto.

Sabi pa ng mga deboto, bakit matatakot kung bakunado naman na sila.

"Galing pa po kami Intramuros. Taon taon namin ito ginagawa almost 15 years na, nahinto lang kami dahil 2 years pandemic," ayon sa isa.

Pagdating sa Antipolo Cathedral, masaya ang mga nakaabot na deboto.

"Pagod pero masaya. Nakarating kami nang maayos, walang sagabal sa daan," sabi ni Analyn de Jesus.

Ang PNP, inaasahan na raw na dadagsain pa rin ang cathedral.

"Actually despite sa announcement ng simbahan at LGU na di tuloy, na-anticipate na namin may aakyat na deboto," sabi ni Antipolo police chief Lt. Col. June Paolo Abrazado.

—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News