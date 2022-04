Watch more News on iWantTFC

Hindi iniinda ang matinding sikat ng araw, higit 1,000 katao nagpenitensiya sa Pampanga nitong Biyernes Santo.

Alas 5 pa lang ng madaling araw, puno na ang mga pangunahing lansangan sa Mabalacat City sa dami ng mga nagpepenitensya. Ayon sa Mabalacat City LGU, pinayagan nila ang pagpepenitensya ngayong taon, pero kailangan pa ring masunod ang mga health protocols.

Sa Brgy. Camachilles sa Mabalacat, mahaba ang linya ng mga nagbubuhat ng krus, mga “magdarame" at mga "magsalibatbat", o ang mga humahataw ng kanilang likod.

Sa tala ng mga awtoridad, aabot sa 700 na flagellant ang lumabas sa daan sa ilalim ng matinding sikat ng araw.

Karamihan sa mga namamanata, katulad ni Edria Devillas, hiling ang matapos na ang pandemya.

“Nagpapasalamat po kami na kahit papaano hindi kami tinamaan ng pandemya, kaya kami namamanata ulit, nagpapasalamat po sa panginoon na kahit papaano iniligtas niya kami,” ani Devillas.

At dahil sa tindi ng init at mataas ng sikat ng araw, may ilan na nagmagandang loob para mamigay ng libreng inumin.

Muli ring binuhay ang Senakulo sa lalawigan, kung saan nasaksihan ang pagpapasakit at pagpako kay Hesus sa krus.—Ulat ni Gracie Rutao