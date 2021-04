'Wastong waste segregation sa mga ospital di nasusunod dahil sa takot sa COVID-19'

MAYNILA — Nababahala ang isang environmental protection group sa pagdami ng mga plastic na itinuturing na infectious waste mula sa ilang mga ospital sa Metro Manila.

Sa survey na isinagawa ng Health Care Without Harm (HCWH) Southeast Asia sa 5 ospital sa Metro Manila, lumalabas na tumaas ang volume ng mga infectious o hazardous waste tulad ng personal protective equipment o iyung mga gloves, plastic suit, at iba pa, na ginagamit ng mga ito.

Lumutang din sa infectious waste ang mga plastic mula sa pinagkainan na dapat ay nasa hiwalay na kategorya.

"Halimbawa, there are hospitals whose volume of waste in the pre-pandemic is about 130 bags daily. Pagka tiningnan mo ngayon 'yan, they will report to us na dumoble 'yung what is considered as infectious waste. Ngayon, nang in-audit namin, what we found out is that simply because everything is now mostly considered as infectious even if it is not infectious kaya tumataas 'yung volume," saad ni Ramon San Pascual, executive director ng HCWH-Southwast Asia, sa panayam ng ABS-CBN News.

Tatlo ang kategorya sa segregation ng basura sa mga ospital: infectious waste sa dilaw na basurahan, food waste sa berdeng basurahan, at regular waste sa itim na basurahan.

Ayon kay San Pascual, hindi maganda ang waste management ng ilang ospital.

"There is a glaring gap in terms of segregation. Ang halimbawa nito, 'yung what we used before as reusable sa mga cafeteria, pinalitan lahat 'yun ng mga disposable... so ang bilis na inakyat nito, 'yung mga plastik," ani San Pascual.

Aniya, marahil ay dahil ito sa takot ng mga pagamutan sa COVID-19.

"Pag in-observe mo properly (ang mga kategorya ng basura), pinaka-least dapat diyan ang infectious waste kasi just like any ordinary household, ang hospital, ang regular waste nila and food waste will constitute about 70 to 80 percent. Pero dahil there is so much fear of infection due to COVID, nilaglag lahat 'yung ganong caution ng segregation. Parang ang naging attitude ng mga ospital, easily, pagka delikado, infectious na lang 'yan. So, doon nagkakaroon ng problema, doon sa segregation pa lang," dagdag ni San Pascual.

Ayon kay San Pascual, posibleng magdulot ng problema sa kalikasan at kalusugan kung hindi masusunod ang waste management system.

Umapela rin si San Pascual sa Department of Natural Resources (DENR) at sa mga local government unit na mahigpit na ipatupad ang batas kaugnay ng segregation ng basura.

"It ends up sa kalsada, and then sa ilog, at saka sa dagat. Kasabay ng pandemic sa COVID, meron ding pandemic ng plastic waste. Pero easily, puwedeng maiwasan ito,” saad ni San Pascual.

Ayon kay Geri-Geronimo Sañez, pinuno ng Hazardous Waste Management Section ng DENR-Environmental Management Bureau (EMB), tinatayang nasa 52,237.606 metric tons ang mga nakolektang health care waste mula Abril 2020 hanggang Marso 2021 sa buong bansa.

"The rule of thumb that we're doing here at EMB: all waste coming from health care institution, regardless whether it comes from non-COVID ward, but if it's generated by healthcare institution, automatic, we are considering it as COVID contaminated," ani Sañez.

Sa nasabing bilang, nasa 15,229.350 metric tons lang ang na-treat, ayon kay Sañez.