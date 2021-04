Vaccination card binibigay sa Pilipinas; paggamit ng passport tinatalakay pa

Watch more in iWantTFC

Mahilig bumiyahe ang infectious disease expert na si Dr. Endymion Tan kaya pabor siya na magkaroon ng vaccine passport.

Kaya lang dapat daw walang diskriminasyon ang pagtanggap ng vaccination passport, lalo na sa mga Pilipino na naturukan ng COVID-19 vaccine ng Chinese company na Sinovac tulad ni Tan.

"Katulad ng Sinovac, this is FDA-approved naman for us at saka mayroon siyang EUA (emergency use authorization)... so I don't think there should be a reason na hindi nila tanggapin o i-honor ito," ani Tan.

Hindi pa kasi aprubado ng World Health Organization (WHO) at hindi rin ginagamit sa Europa ang Sinovac at iba pang China-made vaccines.

Dahil dito, hindi rin suportado ng WHO ang requirement na vaccine passport sa Pilipinas.

Sa Pilipinas, inuna na muna ang vaccine card na ibigay sa mga nababakunahan bilang patunay ng vaccination kontra COVID-19. Hiwalay nang tatalakayin ang vaccine passport sa Senado.

Iba pa ang vaccine card sa vaccination passport na posibleng kailanganin sa biyahe sa labas ng bansa.

Para kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, huwag na munang isipin ang brand ng bakuna o vaccine passport.

Ayon naman sa eskpertong si Dr. Edsel Salvana, wala pang pinal na desisyon sa vaccine passport kaya hindi ito dapat maging sagabal sa pagbabakuna.

Samantala, suportado naman ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang digital travel pass ng International Air Transport Association (IATA).

"Hinihingi nila 'yong negative RT-PCR etcetera... Mayroon silang travel pass so lahat ng member airlines will be part of this tapos parang sa isang IATA travel pass, nandoon na lahat ng kakailanganin mo to go that destination," anang kalihim.

Nilinaw ni Puyat na wala pang desisyon ang Pilipinas kung ire-require din na nabakunahan na dapat ang mga dayuhang turista bago makapasok sa bansa.

Ang ibang bansa, raw gaya ng Thailand, pinaigsi ang quarantine period sa mga bisitang nabakunahan na.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News