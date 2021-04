Simbahan sa Novaliches binuksan bilang vaccination site

MAYNILA — Bago pumasok sa seminaryo, isang registered nurse ang pari na ngayong si Fr. Ross Dela Cruz, parish priest ng Pagkabuhay Parish sa Quezon City.

Father Ross Dela Cruz, Parish Priest of Pagkabuhay Parish and a Registered Nurse by Profession is the one giving jabs to his co-Religious Minsters, social and health workers. @ABSCBNNews pic.twitter.com/hIRgCnIgy7 — Isay Reyes (@isay_reyes) April 15, 2021

Dati siyang operating room at delivery room nurse at ikinatutuwa niyang nagagamit niya ngayon ang kakayahan para tumulong sa panahon ng pandemya.

"It's very fulfilling. There's a certain joy, a certain happiness na mararamdaman mo. You can serve and can use your talent. Dasal na, and Divine providence," sabi ni Dela Cruz.

Kampante si Annalyn, isang social worker, na si Dela Cruz ang nagbakuna sa kaniya kontra COVID-19.

"Siyempre, parang wala akong naramdaman. Siguro binless niya," paglalarawan ni Annalyn sa kaniyang karanasan sa pagtanggap ng bakuna.

Ang The Good Shepherd Cathedral of The Diocese of Novaliches ang unang simbahan sa Quezon City na binuksan para gamiting vaccination site, sa pagtutulungan ng simbahan at lokal na pamahalaan.

Nagtalaga ng iba't ibang lugar sa loob ng compound ng simbahan para sa mga hakbang na dadaanan ng isang indibidwal na magpapabakuna, mula sa registration hanggang sa observation period pagkatapos ng inoculation.

Pinapangunahan ng mga volunteer doctors ang pre-assessment at post-assessment ng mga binakunahan. May bonus pang counselling habang nag-aantay ng bakuna.

May sariling refrigerator ang simbahan kung saan nakalagay ang mga bakuna.

Ngayong araw ng Huwebes, inunang bakunahan ang mga pari at mga volunteer sa kabuuan ng Diocese of Novaliches na pasok sa A1, A2, at A3 priority groups.

"Magandang opportunity po na talagang maging bahagi ang simbahan sa solusyon sa pandemya," sabi ni Bishop Roberto Gaa ng Diocese of Novaliches.

Malaking bagay para sa mga religious ministers ang mabakunahan at maging ehemplo para sa mga nasasakupan nila sa kani-kanilang parokya.

"We should also do yung ating end na protecting ourselves. Alisin natin yung mga conspiracy theories natin. Habang nae-expose ang mga tao sa conspiracy theories lalo silang natatakot sa bakuna," sabi ni Father Nonette Legaspi ng Mary the Queen Parish.

Ayon kay Fr. Tony Labiao Jr., Vicar General ng Pastoral Affairs sa Diocese of Novaliches, higit 70 ang mga parokya sa Diocese ng Novaliches. Target din na gawing vaccination sites ang mga simbahang ito, basta't may sapat na espasyo at manpower.

Bukod dito, nagpapatuloy rin ang mga healthcare ministries ng simbahan ngayong may pandemya.

Araw-araw, nasa 100 ang target na mabakunahan sa cathedral ng Diocese of Novaliches. Magapatuloy ito sa Sabado, at mula Lunes hanggang Huwebes sa susunod na linggo.

