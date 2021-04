Publiko 'di dapat mangamba sa naiulat na COVID-19 variant sa France: PH Genome Center

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Walang dapat ipangamba ang publiko sa bagong variant ng COVID-19 na natuklasan sa France na sinasabing hindi nade-detect ng RT-PCR test, ayon sa Philippine Genome Center (PGC).

Sa panayam ng TeleRadyo, ipinaliwanag ni PGC Executive Director Cynthia Saloma na masyado pang limitado ang impormasyon tungkol sa report sa France, kung saan 8 sa 79 na kaso ng COVID-19 ang hindi na-detect sa test.

Hindi umano idinetalye ng France sa global community ang mismong area of mutation at kung ano ang test kit na ginamit.

"Huwag po tayong mabahala," ani Saloma.

"Gusto ko pong sabihin sa ating mga tagapakinig na marami po tayong RT PCR kits, iba-iba po ang gene targets nila," aniya.

Kumpiyansa naman ang PGC sa bisa at kapasidad ng mga RT-PCR testing sa bansa.

Tiniyak din ng doktora na nakatutok ang global community sa mga report ng mutation at variant ng COVID-19.

Ayon naman kay Health Secretary Francisco Duque III, maituturing na variant of interest at hindi variant of concern ang sinasabing variant na nakita sa France.

Isang halimbawa ng variant of concern ang mas nakahahawang variant ng coronavirus na natuklasan sa United Kingdom.

Sinegunduhan din ni Duque na napakanipis pa ng impormasyon tungkol sa napaulat na variant.

Ayon sa kalihim, kailangan pa itong isailalim sa genome sequencing.

"Siyempre, kung pakikinggan mo lang 'yong report na hindi nade-detect ng RT-PCR, ang tatanungin mo, paano nila nalaman na may ganoon kung hindi naman pala na-detect ng RT-PCR?" ani Duque.

Sa ngayon aniya'y naghihintay pa ang Department of Health ng abiso mula sa World Health Organization at Global Initiative on Sharing All Influenza Data, na nagbabantay ng mga ulat ng umano'y bagong mutation o variant.

Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang OCTA Research Group, isang independent group ng mga eksperto na nagsasagawa ng mga pag-aaral sa COVID-19 data, sa nasabing variant mula France.

Iminungkahi ni Guido David ng OCTA na i-adjust ang mga protocol sa mga inbound passenger o iyong mga pumapasok sa Pilipinas.

Inihayag na rin ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases na pag-uusapan din ang mga hakbang na gagawin kaugnay sa napaulat na variant.

Sa tala noong Miyerkoles, umabot na sa 892,880 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC