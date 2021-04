Pagbabakuna ng senior citizens sa Navotas City gamit ang Sinovac, umarangkada na

MAYNILA - Umarangkada na sa Navotas City nitong Miyerkoles ang pagbabakuna ng senior citizens laban sa COVID-19, gamit ang bakunang gawa ng Sinovac.

Ang 68-anyos na si Rosita Junsay, tumaas ang blood pressure matapos bakunahan. Pinababa muna ito sa normal na lebel, bago siya pinauwi.

“Hindi naman ako nahihilo... Kailangan yata sa matatanda ‘yang bakuna eh. Para kahit papaano, malayo tayo, lalu ngayon, sobrang daming nagkaka-COVID,” ani Junsay.

Sinamahan naman ng 63-anyos na si Felino Magtoto ang asawang naka-schedule magpabakuna. Gusto na rin sana niyang sumabay, pero wala pa raw siyang schedule.

“Gusto ko na sana, para sabay na kami ng misis kong bakunahan. Maghihintay na lang,” sabi ni Magtoto.

Hindi na kasi tumatanggap ng walk-ins ang mga vaccination center sa Navotas City para maiwasan ang kaguluhan, ayon kay Dr. Charmaine Nagayo, COVID-19 vaccine coordinator ng lungsod.

Dahil dito, dumarami na ang mga residenteng nagpaparehistro online, ayon kay Navotas Mayor Toby Tiangco.

Sa 26,891 na nagrehistro hanggang nitong Miyerkoles, 8,604 ang pasok sa 3 priority sectors na kasalukuyang binabakunahan — ang health workers, senior citizens at mga may comorbidity o iba pang sakit.

“Nano-notice natin, everyday may dumaragdag. Kasi ganyan ang nangyayari. 'Pag nakikita nilang walang adverse effect, marami po ang dumadagdag," paliwanag ni Tiangco.

"Kahapon lang nag-start ng seniors. So ini-expect natin from yesterday, to today, 'pag nakita nilang walang grabeng epekto yung Sinovac sa senior citizen, tataas ulit ‘yan,” dagdag ng alkalde.

May suplay pa ng Sinovac vaccine ang Navotas City para sa nasa 5,000 residente na hindi pa nakatatanggap ng first dose.

Target na maubos ito sa susunod na linggo. Kaya naman dadagdagan ng lungsod simula Lunes ang vaccination centers nito, na magiging 4 na mula sa kasalukuyang 2.

Bawat isa ay may kakayahang magbakuna ng 300 residente kada araw.

Base sa datos ng Department of Health, as of April 13, nakapag-administer na ang gobyerno ng higit 1.25 doses ng bakuna sa bansa kontra COVID-19, higit 1 buwan simula nang simulan nito ang vaccination rollout.

Nasa 162,065 na ang nakakuha ng 2 dose o fully vaccinated na laban sa virus, samantalang 1,093,651 naman ang nakakuha ng kanilang unang dose.