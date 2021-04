Mga resort sa Calamba sarado pa rin; pool agents dumadaing

Dumadaing na ang mga pool agent sa mga resort sa Calamba City, Laguna dahil sa kawalan ng kita. Hindi pa kasi pinapayagang magbukas ang mga resort dahil nananatiling nasa modified enhanced community quarantine ang lalawigan. ABS-CBN News

Walang tubig at nakatiwangwang na lang ang mga swimming pool sa mga resort sa Pansol sa Calamba, Laguna.

Simula kasi nang ipatupad ulit ang enhanced community quarantine (ECQ) hanggang sa ibaba sa modified ECQ (MECQ) ang "NCR Plus," kasama ang Laguna, ipinagbawal ang operasyon ng mga resort.

Nangangahulugan itong hindi lamang ang mga may-ari ng higit 1,000 resort sa Pansol ang nawalan ng kabuhayan kundi pati ang mga pool agent at caretaker.

"Kundi pa magbibigay ang gobyerno, hindi pa kami kakain," anang pool agent na si Nestor Magpantay.

"Gutom inaabot namin... 'yan lang talaga kinabubuhay namin, mga resort," sabi naman ng pool agent na si Notzkie Herera.

Tinatayang nasa 2,000 mga pool agent at caretaker ang apektado.

Ayon kay Joel Martinez, chairman ng Barangay Pansol, nagbigay na sila ng ayuda sa mga apektadong agent.

May relief goods din mula sa lokal na pamahalaan ng Calamba at nagsimula na rin ang Department of Labor and Employment (DOLE) na magbigay ng tulong pinansiyal.

"May programa ang DOT (Department of Tourism), pinush nila sa DOLE na mabigyan ang aming mga ahente at nabigyan naman ng P5,000 each," ani Martinez.

Hinihintay na lang din ang schedule ng barangay para sa ayuda mula sa national government.

Pero para sa mga pool agent ay mas mahalagang mabuksan muli ang mga resort para hindi sila laging umaasa sa ayuda.

Hiling ng mga grupo na hindi na palawigin pa ang MECQ, na ipinatupad dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon naman kay Trade Secretary Ramon Lopez, tinatayang nasa P180 bilyon o 1 porsiyento ng gross domestic product sa ekonomiya ng Pilipinas ang nawala dahil sa 2 linggong ECQ na ipinatupad noong dulo ng Marso.

Nasa 1.5 milyong manggagawa naman ang nawalan ng hanapbuhay pero may mga nakabalik na sa trabaho nang magluwag sa MECQ.

Binigyang diin ni Lopez na kailangang balansehin ang pagbubukas muli ng ekonomiya at banta ng COVID-19.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News