Edad, ibang sakit ng COVID-19 patients karaniwang sanhi ng pagkamatay: eksperto

Hindi coronavirus variant ang dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga namamatay na COVID-19 patient kamakailan, ayon sa isang eksperto.

Para sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, edad at comorbidity o ibang sakit ang karaniwang sanhi ng pagkamatay ng mga COVID-19 patient.

"Ang risk factors nito, kadalasan elderly. Nakikita namin dito chronic diseases. Sila 'yong high risk for mortality," ani Solante.

"It's more of the age and presence of comorbidities and the number of cases. The number of cases, higher din ang proportion na matamaan ang 60 years old and above, maraming pasyenteng magde-develop ng severe and critical because of the increase in the number of cases," paliwanag ni Solante.

Isang linggo nang dere-deretsong lagpas sa 100 kada araw ang naire-report ng Department of Health (DOH) na namamatay dahil sa COVID-19.

Sa datos ng DOH, tumaas nang bahagya sa 1.72 porsiyento ang case fatality rate o porsiyento ng mga namamatay sa COVID-19 mula 1.67 porsiyento noong Abril 5.

Base sa datos ng DOH, sinabi ni ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido na lampas na sa peak noong isang taon ang bilang ng mga namamatay ngayon.

"Kung titingnan deaths by itself, talagang mataas. Kung titingnan ang date of actual death, nalampasan na natin ang peak noong last year noong nagkaroon tayo ng surge noong 2020," ani Guido.

Ipinaliwanag din ni Guido na hindi nangangahulugang agagd-agad din ang pagdami ng mga namamatay sa pagdami ng mga kaso.

Para kasi makita ang case fatality rate, dapat tingnan ang bilang ng mga namatay at kabuuang bilang ng mga positibo sa sakit, sabi niya.

"Let’s be cautious in interpreting case fatality rate especially kung kukunin natin every 2 weeks kasi mas magandang tinitingnan over a longer time frame kasi doon mo mas naka-capture 'yong result ng mga positive cases whether nag-recover or namatay sila," ani Guido.

Samantala, patuloy naman ang pagbabantay ng mga eksperto sa variant ng SARS-CoV-2 sa France na sinasabing hindi na-detect sa RT-PCR test.

Ayon kay Philippine Genome Center Executive Director Cynthia Saloma, masyado pang limitado ang impormasyon tungkol sa naiulat na variant.

Posible rin daw may kinalaman dito ang test na ginamit sa France.

Sa kabila nito, naniniwala si Saloma na dapat panatilihin ang mahigpit na pagsunod sa quarantine protocol ng mga papasok sa bansa.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News