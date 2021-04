Duterte hinamon: Magsalita na vs China bago pa masakop ang EEZ ng Pilipinas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Panahon na para magsalita: iyan ang hamon ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kay Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea.



Ayon kay Carpio, malinaw na sinasamantala ng China ang pandemya para palakasin ang presensiya nito sa lugar.

Nagmamadali rin umano sila na tapusin ang mga estruktura nito sa West Philippine Sea sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon dahil alam nila na walang gagawin tungkol dito si Duterte.

Kung magkataon, ayon kay Carpio, posible umanong mawala ang 80 porsiyento ng exclusive economic zone (EEZ), na mas malaki pa sa total land area ng Pilipinas, kung hindi ipagtatanggol ng gobyerno ang teritoryo.

"The spokesperson of President Duterte said, this can be settled among friends, downplaying this whole incident that it can be settled. But this is a very important national issue, our sovereign rights are involved. The President must speak, stand up himself. If he will not talk, China will not listen. China will only listen to the President and if the President is silent, China will continue," ani Carpio.

Pero ayon sa Malacañang, hayaan na lang ang Pangulo na gumalaw nang pribado pagdating sa isyu ng China at West Philippine Sea.



Hindi na umano ito kailangang ipaalam sa taumbayan.

"Ang larangan ng diplomasya, isang exception to freedom of information. Kung ano man ang ginagawa ng Presidente, hayaan na nating gawin niya iyon sa isang pribadong pamaraan dahil hindi naman po dapat inaanunsiyo sa publiko kung ano 'yung mga diplomatic initiatives at hakbang na ginagawa ng Pangulo," ani Palace spokesperson Harry Roque.

Pero nang tanungin kung kailan inaasahan ng Palasyo na tuluyang lalayas ang mga barko ng Chinese maritime militia sa West Philippine Sea, hindi ito masagot.

"Hindi ko po masasabi 'yan pero inaasahan po natin na 'yung malapit na pagkakaibigan natin ang magiging dahilan kung bakit sila ay aalis nang mas maaga kaysa mas matagal," ani Roque.

Nakarating na sa Julian Felipe reef noong Abril 13 ang 3 barko ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na presensiya roon ng Chinese vessels.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News