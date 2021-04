Pagtatambak ng dolomite sand inaasahang matatapos sa gitna ng taon: DENR

Manila Bay dolomite sand beach project noong Abril 13, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Inaasahang matatapos sa kalagitnaan ng taon ang kontrobersiyal na pagtatambak ng crushed dolomite sa Manila Bay, sabi ngayong Huwebes ni Environment Undersecretary Jonas Leones.

Nasa 60 hanggang 70 porsiyento nang tapos ang pagtatambak ng dolomite sand sa Manila Bay, na posibleng matapos sa Hunyo o Hulyo, ani Leones na nag-inspeksiyon sa lugar nitong umaga ng Huwebes.

Ipinaliwanag din ni Leones na ang paglalagay ng artificial white sand beach ay bahagi lamang ng beach nourishment project ng Department of Environment and Natural Resources sa Manila Bay, na ngayo'y 50 hanggang 60 porsiyento nang tapos.

Environment Undersecretary Jonas Leones inspected the Manila bay today as the dumping of dolomite continues. pic.twitter.com/9mQky7sHfp — April Rafales (@aprilrafales) April 15, 2021

Ayon kay Leones, sa P389 milyong pondo para sa beach nourishment project, P23 milyon hanggang P28 milyon ang ginamit sa pagtatambak sa dolomite.

"Contracted na kasi rin 'yan eh so may mga liabilities din ang bawat parties kung 'di makakapag-comply," ani Leones.

Nauna nang sinabi ni Leones na 2019 pa inilaan ang pondo para sa "dolomite beach" project kaya hindi na puwedeng itigil.

Binatikos noong Miyerkoles ng ilang grupo ang muling pagtatambak ng gobyerno ng dolomite ng Manila Bay sa kasagsagan ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Kasama rin sa beach nourishment project ang paglinis ng tubig sa Manila Bay.

Ayon kay Leones, ngayo'y nasa 100,000 most probable number (mpn) per 100 milligrams na lang ang fecal coliform level ng tubig sa Manila Bay kompara sa dati na million MPN per 100 milligrams.

Sa kabila nito, hindi pa rin aniya ligtas maligo sa Manila Bay.

Ayon pa kay Leones, hindi rin tamang ilaan ang lahat ng pondo ng DENR sa COVID-19, lalo't nakapagbigay na ang ahenisya ng 10 porsiyento ng kanilang 2020 budget para sa pagtugon sa pandemya.

Itinuloy rin daw ang naumpisahang dolomite beach project dahil manipis pa lang ang layer ng dolomite na nailagay noong 2020 kaya nagkaroon mga itim na buhangin noon.

Kailangan umanong i-meet ang minimum na kapal ng dolomite na nasa isang metro.

