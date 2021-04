Clinical trials sa ivermectin dapat hintayin bago gamiting gamot sa COVID-19

MAYNILA - Muling nanindigan ang grupo ng mga doktor na dapat munang hintayin ang resulta ng clinical trials ng ivermectin bago ito gamitin bilang gamot sa COVID-19.

Ayon kay Dr. Maricar Limpin, vice president ng Philippine College of Physicians, hindi nagbabago ang kanilang posisyon hinggil sa paggamit ng ivermectin.

“Wala ho tayong scientific evidence na nagpapakita na ang ivermectin ay magagamit as a treatment for COVID-19. Kailangan pa ho nating hintayin 'yung mga clinical trials. Again, I’d like to point out na 'yung compassionate use na inisyu ng FDA (Food and Drug Administration) ay para sa paggamit ng ivermectin as experimental drug. Ibig sabihin meron hong research na gagawin,” paliwanag ni Limpin.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Limpin na dapat maging maingat pa rin sa pagbebenta ng ivermectin.

“Ang ivermectin hindi siya basta-basta ibebenta ng kahit na sino. Kailangan pong masiguro natin na 'yung ivermectin is if ever na ibebenta 'yan sa mga ospital for use kailangan sila po 'yung nakapag-apply ng compassionate use sa FDA. So hindi rin po dapat mabibili basta-basta,” sabi niya.

Nitong Miyerkoles, inamin ng FDA na may pressure para maaprubahan ang ivermectin bilang gamot sa COVID-19 patients matapos itong mag-isyu ng compassionate user permit para sa naturang gamot.

“Tandaan po natin itong ivermectin is still not considered a drug para sa treatment ng COVID-19. Yan po ay gamot para patayin ang parasite sa mga hayop. Hindi po siya for human consumption. Ang human consumption nya is yung topical medicine, yung pinapahid sa balat. But as for COVID-19, kailangan lahat ng gagamit niyan ay merong kinuhang approval for compassionate use sa FDA,” sabi niya.

Paalala ni Limpin na walang pwedeng managot kung magkaroon ng side effects ang ivermectin na gagamtin bilang COVID-19 drug kung bibilin ito ng walang compassionate use permit.

“Ang dapat na nananagot d'yan kung merong side effects, 'yung nagpo-produce ng ivermectin. May accountability din ang doktor na nag-prescribe,” sabi niya.

Ilang mambabatas ang nagsusulong ng paggamit ng ivermectin para sa mga pasyenteng may COVID-19.

“Kailangan lahat tayo may kanya-kanyang roles tayo, mag stick tayo sa roles natin. Kung walang alam sa medisina do not act na parang alam ninyo ang medisina,” sabi niya.

Pinakamainam aniya na hintayin ang resulta ng clinical trials kaugnay sa naturang gamot.

“Hintayin ang resulta ng clinical trials kasi ang clinical trials na yan ang magpapakia sa atin kung talaga bang magagamit natin ito as treatment for COVID 19. Hindi naman namin isinasara ang aming mga sarili na hindi na ito magagamit in the future pero kailangang maghintay po tayo kasi ayaw namin ipagamit yan dahil hindi natin alam kung effective and pangalawa, hindi nga natin alam ang magiging side effects kung sakaling gamitin natin siya,” dagdag niya.



