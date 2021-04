Pagbabakuna ng mga may comorbidities, mga senior umarangkada sa Calamba

CALAMBA CITY, Laguna- Umarangkada na ang pagbabakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) sa mga senior citizen at mga may comorbidity sa isang mall sa siyudad na ito.

Sakop ang Laguna ng National Capital Region Plus Bubble, na ngayo’y naka-modified enhanced community quarantine, sa harap ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng Calamba, nasa 789 ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa kanilang siyudad magmula Miyerkoles, Abril 14.

Aminado ang lokal na pamahalaan na mabilis ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, kaya naman ginagawa na raw nila ang lahat para masolusyonan ito.

“We have around 700 plus active cases, well much better than Metro Manila I guess but siyempre, you know whatever happens in what area, it affect us all , so dito sa amin we're trying the best we can to contain it so hindi na kami makakadagdag sa problema ng national government,” ani Calamba Mayor Timmy Chipeco.

Ani Chipeco, pinaka nakikita niyang solusyon sa problema ng sakit ang bakuna laban sa virus, kaya kahit hindi pa tapos ang pagpapabakuna sa medical frontliners, inumpisahan na nila ang pagbabakuna sa senior citizens maging sa may comorbidities.

“This is the only solution that I think that can stop this pandemic, talaga ang vaccine lang ang tanging paraan, of course it will take time but we just have to do it. We’re doing the fastest way we can. Alam niyo naman hindi naman pwedeng mabilisan lalo na medyo maselan po 'yung mga senior natin. We are now proceeding based on the number of vaccines that’s been given to us,” ani Chipeco.

Target na tapusin ng lokal na pamahalaan ang pagpapabakuna sa loob ng 4 na araw.



Isinagawa ito sa isang mall sa lungsod para maging komportable ang mga senior sa pagpapabakuna.

"Doon pa lang sa information na isinasagawa ng city government atsaka sa barangay ay tinitiyak na hindi na hindi sila malilito, at iniinform na kung saang vaccination site sila pupunta, well informed naman ang ating senior citizens,” ani Calamba City health officer Dr. Dennis Labro.

Ayon kay John Jason Terrenal, senior vice president ng operations ng South Luzon ng mall chain kung saan isinagawa ang bakuna, inoobserbahan ang physical distancing sa loob.

Sinisiguro din ng LGU na maipapaliwanag sa lahat ang benepisyo ng pagpapabakuna, sa harap ng mga agam-agam.

“Ako na mismo ang nagiikot at kino-convince ko at marami naman nako-convince kasi ang sabi ko nga: 'Huwag ho kayong matakot. Ako mismo nagpabakuna. Kung ako mismo nagpabakuna wala namang nangyari sa akin so don’t be afraid',” ani Chipeco.

— Ulat ni Andrew Bernardo

Watch more in iWantTFC