AstraZeneca maaari nang gamitin ng mga 59 anyos pababa: FDA

MAYNILA - Itutuloy na ang pagtuturok ng mga coronavirus disease (COVID-19) vaccine ng AstraZeneca sa mga edad 59 anyos pababa, ayon sa Food and Drug Administration.

Magugunitang itinigil ang pagbabakuna ng AstraZeneca vaccines sa mga edad 59 pababa matapos iulat sa ibang bansa na may mga nabakunahan nito na nakaranas ng pamumuo ng dugo sa ilang bahagi ng katawan.

Ayon sa FDA, sinabi ng World Health Organization na nangingibabaw ang mga benepisyo ng bakuna kaysa sa mga banta nito.

Pero wala pa namang kaso ng pamumuo ng dugo sa Pilipinas.

"Dito sa atin wala pang nakita ang Adverse Events Committee natin na similar cases, pero sa Europa, at saka sa ibang parte ng mundo, nakita naman na very rare ito na nangyayari," ani FDA Director-General Eric Domingo.

Aaabot na sa 525,600 na bakuna ng AstraZeneca ang ipinadala sa Pilipinas. Mayo inaasahang darating ang susunod na batch ng bakuna, na isa sa dalawang brand na mayroon ngayon sa bansa.

ILANG KOMPANYA KINAKAUSAP PARA SA VACCINE FACTORY

Samantala, sinisimulan na ng pamahalaan ang pakikipag-usap sa 6 kompanyang interesadong magtayo ng mga pabrika ng bakuna sa bansa.

"Meron kaming nakikita na 2 companies na mabilis, agresibo sila. If they pursue their plans, parang kaya nila mag-produce ng vaccine by late 2022," ani DOST Undersecretary Rowena Cristina Guevara.

Balak din umano ng gobyerno na bigyan ng 5 hanggang 6 taong income tax holiday ang mga kompanyang magpapatayo ng vaccine manufacturing facility para mas maengganyo sila na sa Pilipinas gumawa ng mga bakuna.

"The government’s priorities, sometimes they change depending on the administration. The private sector, as long as there is a market, they are going to be sustainable," ani Guevara.

Ayon kay Guevara, iaanunsiyo ang mga naturang kompanya na magtatayo ng mga vaccine manufacturing facility sa bansa sa mga susunod na buwan.

— Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News