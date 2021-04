ALAMIN: Magkano ang gastos para sa pasyenteng naoospital sa COVID-19?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi madali ang nakalipas na linggo ni Japhet Paragsa.

Abril 6 nang kinailangang dalhin ang kaniyang nanay sa ospital dahil sa matinding sintomas ng coronavirus disease (COVID-19).

Nakailang hanap sila ng ospital pero halos lahat ay puno — hanggang sa mauwi sila sa tent sa labas ng isang pribadong ospital sa Cavite.

Sinabi ng doktor na kailangan nang i-intubate o lagyan ng tubo ang kaniyang nanay para matulungan sa paghinga.

"Nag-express kami ng concern, because mataas risk ng infection kasi exposed so they were able to find an isolation area in the emergency room. Literal na room na di ginagamit kasi doon dini-dispose 'yung PPEs nila; still it's a room. Not very well ventilated but at least isolated," ani Paragsa.

Kinailangan din ng kaniyang nanay nang tinatawag na hemoperfusion — isang procedure na tutulong sa paglinis ng kaniyang dugo na makakatulong sa baga.

Kinailangan nina Paragsa na magbayad agad para sa mga procedure at mga gamit para rito.

"The first 3 days before the admission, nag-incur na kami ng charges na-surprise ako how big it was already it was just a matter of 3 days to secure 'yung ganyan funds, mahirap. Technically, she wasn’t admitted; all of those you have to shell out again for example there are medications and procedures na kailangan mabayaran cash," ani Paragsa.

Apat na cartridge na tig-P35,000 kada piraso ang kinailangan para sa procedure. Kinailangan na ring magbayad nina Paragsa ng P250,000 na bill sa emergency room.

Nang magkaroon na ng bakanteng COVID-19 bed sa ospital, puwede nang ilipat ang kaniyang nanay. Pero dahil sa kakulangan sa manpower sa dami ng pasyente sa ospital ay kinailangan nilang mag-hire ng sariling nurse.

P6,000 kada 24 oras ang bayad para sa dalawang nurse, at naka-4 na personal protective equipment o P4,000 bawat araw ang mga ito.

Kinailangan ding magbayad ng P3,500 kada araw na lodging para sa mga nurse at para sa mga kakainin nila araw-araw.

Payo ni Paragsa: "Assess mo na kung saan ka kukuha ng pera and pool talaga ng resources across the board. What we said naman din regardless kung ano kailangan, kung magkano, ilalaban kung ano kailangan, everything will follow," ani Paragsa.

"Itong COVID uubusin ka physically, mentally, psychologically and even financially talaga... It's draining in a lot of aspects," dagdag niya.

Ayon kay Paragsa, inabot ng P440,000 ang nagastos ng pamilya bago magpa-admit at may inaasahan pang aabot sa P400,000 habang nananatili ang kaniyang ina sa ospital.

Hindi pa kasama rito ang professional fee ng 6 na doktor.

Sa St. Luke’s Medical Center, depende rin sa lala ng pagtama ng COVID-19 sa isang pasyente at mga komplikasyon na maaaring idulot nito ang magiging gastos sa ospital.

"'Pag moderate ka, depende on gaano katagal ka maoospital. On the average... you can spend P200,000 to severely critical, na-intubate, ng dalawa o tatlong linggo it can run up to millions, puwede ka hemoperfusion, puwede nakakabit ka ventilator nang matagal. Puwede mag-stroke. Malaki ang magagastos, 'yung iba hindi handa para roon," ayon sa vice president ng ospital na si Dr. Benjamin Campomanes.

"Ang PhilHealth ang maximum na mabibigay is P700,000 pag severe cases pero sa pneumonia lang 'yun paano kapag may iba pang sakit," ani Campomanes.

Sa mga pampublikong ospital sa mga lungsod, bukod sa coverage ng PhilHealth ay may sinasagot din ang lokal na pamahalaan pero depende sa lugar kung gaano kalaki.

Ayon sa Ospital ng Muntinlupa, napapagastos lalo ang mga pasyente kapag may problema sa suplay lalo't punuan ang mga ospital.

"Sa mga government hospital primarily, malaki ang coverage ng PhilHealth. Though may mga pagkakataon na lumalampas sa PhilHealth coverage. Dahil government, marami proseso, hindi lahat ng supplies nasa loob, kasi late ang deliveries, so from time to time, napapabili ng gamit at ibang gamot sa labas, lalo na 'yung mga gamot na ginagamit, mga Remdesivir, at para sa hemoperfusion at cartridge... Ito ang mga gamit na hindi lalo available... Sa sobrang dami ng pasyente, di talaga enough. So pinapadiretso po namin sila sa supplier," ayon sa hospital chief ng Ospital ng Muntinlupa na si Dr. Edwin Dimatactac.

Payo ng mga doktor na labis na mag-ingat laban sa COVID-19 dahil sa bigat na pasakit na dulot nito.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News