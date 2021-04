2 timbog sa umano’y ilegal na pagbebenta ng gasolina, diesel sa Ilocos Norte

Kuha ng NBI Ilocos Norte

Arestado sa entrapment operation ang may-ari ng isang mini-grocery store at tauhan nito sa umano'y pagbebenta ng mga produktong petrolyo sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte, na walang pahintulot ng Department of Energy (DOE).

Ayon kay Diosdado Araos, hepe ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Ilocos Norte, nagpanggap ang isang asset nila nitong Miyerkoles na bibili ng mga produktong petrolyo at nakabili siya mula sa mga suspek sa Barangay Pansian ng 2 plastic containers at family size bottles na may lamang diesel at gasolina.

Sa tulong ng Bureau of Fire Protection, nakumpiska sa mga suspek ang 19 plastic container na naglalaman ng diesel at 6 plastic containers na naglalaman naman ng premium gasoline.

Bawat plastic container ay naglalaman ng 23 na litro ng mga produktong petrolyo.

Nakumpiska pa ang 7 bote na naglalaman ng diesel.

May mga nakumpiska ring mga plastic hand pumps hose, 26 na empty plastic container at 3 plastic drum.

Sa impormasyon ng mga awtoridad, 5 taon na ang ilegal na pagbebenta ng mga produktong petrolyo. May nagde-deliver sa tindanan ng may-ari at kung minsan kumukuha sila sa gasolina stations.

"Kasi kapag nag-retail ka ay delikado kasi 'yong pinaglalagyan na nakuha namin ay sa mini-underground lang at kaunting pagkakamali lamang ay masusunog ang mga kapitbahay," ani Araos.

Sasampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1865 o Illegal Sale of Petroleum Products ang nahuli. -- Ulat ni Grace Alba

MULA SA ARKIBO

Watch more in iWantTFC