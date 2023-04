P27.9-M jackpot prize ng 6/49 Super Lotto, napanalunan

Napanalunan ng isang mananaya ang P27.9 million jackpot prize sa Super Lotto draw nitong ika-13 ng Abril 2023, sabi ni Philippine Charity Sweepstakes Office.

MAYNILA - Isang mananaya ang nanalo ng P27.9 milyong jackpot prize sa 6/49 Super Lotto ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) nitong Huwebes.

Mag-isang tinamaan ng mananaya ang winning number combination na 48-19-10-17-47-49, ayon sa PCSO.

Ang winning ticket ay nabili sa lotto outlet sa Santiago, Agusan del Norte.

Inaasahang magkakaroon ng draw ngayong Biyernes para naman sa 6/58 Ultra Lotto na may P55 milyon jackpot prize, at 6/45 Mega Lotto na may P88 milyon jackpot estimate.

