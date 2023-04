Langis mula sa lumubog na tanker, posibleng tumatagas pa rin

May nakikita pa ring posibleng pagtagas ng langis mula sa lumubog na MT Princess Empress, base sa pinakahuling satellite images mula sa Philippine Space Agency (PhilSA).

Sa mapa na ibinahagi ng PhilSA na kuha mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), isang federal agency ng Amerika na tumitingin sa mga kondisyon ng mga dagat at himpapawid, noong April 13, 2023 pasado alas-5 ng madaling araw Manila time makikita ang imahe ng oil spill na may haba na 9 nautical miles at lapad na 0.25 nautical miles.

"9 kilometers long ang slick na ito so medyo mahaba ito, almost half ng EDSA...tapos ang width niya, 400 meters so kalahating kilometro po siya,” ayon kay PhilSA Supervising Science and Research Specialist ng Space Data Mobilization and Applications Division Eng. Roel De la Cruz.

Base sa satellite image, natagpuan ang oil slick malapit kung saan lumubog ang barko, na makikita sa berdeng tuldok sa mapa.

Aminado si De La Cruz na bagama't malaki ang posibilidad na ito ay oil spill base sa satellite data dahil sa “high” confidence rating na binigay dito, kailangan parin ng makita sa mismong lugar kung ito ba ay talagang tagas ng langis na mula sa lumubog na barko.

“Yung confirmation kasi is ibig sabihin nandun ka sa ground and tinignan mo siya at nandun siya talaga," aniya.

Iginiit ni De la Cruz, importante ang mga satellite images na ito para agad makita ang pinakahuling sitwasyon ng oil spill.

"Yung advantage ng pag gamit ng satellite sa ganitong klase ng information, malawak lawak yung sakop ng satellite images. Pero kung tayo pupunta para isurvey ang lugar, it will use considerable amount of resources: gasolina ng eroplano, helicopter at barko natin, at mahirap gawin kasi mahaba yan eh almost ten kilometers,” dagdag ni De La Cruz.