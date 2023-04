Nagdulot ng takot ang isang kahon na pinaghinalaang bomba sa Tanauan, Batangas. Photo courtesy of EOD/K9 Unit Batangas

Rumesponde ang Provincial Explosive and Ordnance Division K9 unit ng Batangas sa report na may kahina-hinalang kahon na naiwan sa gilid ng isang mall sa Tanauan City alas-5 Huwebes ng hapon.

Ayon kay Police Lt. Daniel Cruz, ang provincial team leader ng EOD/K9 Unit ng Batangas, gamit ang explosive detection dog, inispeksyon nila ang naiwang kahon.

Nang inamoy ng aso ang kahon umupo ito na isa sa indikasyon na posibleng may lamang pampasabog ang naturang kahon.

“Ang initial assessment po natin pag ganon, ah may possibility na meron pong ano yung na meron laman yung box, pero possibility pa lang so ang ginawa namin dinisrupt namin yung box using yung improvised mineral plastic bottle namin para mabuksan ang loob ng box,” ani Cruz.

Pero nang mabuksan ang box, mga maruruming damit ang laman nito.

“Ang laman ng box ay mga damit ng bata na marurumi, and damit din siguro nung mother kasi babae daw ang nagiwan nito base sa mga witness po namin,” dagdag ni Cruz.

Nilinaw din niya na walang pagsabog ng bomba taliwas sa ilang post sa social media.

Ang narinig na pagsabog ay mula sa procedure na isinagawa nila para mabuksan ang kahon.

“Ang pagsabog na narinig nila is yun na po yung procedure na ginawa namin bale yung procedure po na yun ay ginagawa po namin siya para i-expose po yung item na nandun sa loob ng box kasi iniiwasan na natin na mismong yung tao po yung ano safety ba ng ano namin bilang responder team. Bale yung narinig po nila is kasama sa procedure yun, hindi siya bomba,” dagdag pa niya.

Nanawagan naman ang EOD na huwag basta-basta magpost sa social media lalo na kung mga sensitibong bagay may kinalaman sa seguridad para hindi magdulot ng pangamba sa mga residente.

Dahil sa insidente, ilang oras ding natigil ang operasyon ng mall.

Sa Facebook post ng lokal na pamahalaan ng Tanauan, isinara rin ang Talisay-Tanauan road dahil sa insidente.

Tumagal din kasi ng ilang oras, ayon kay Cruz, bago makumpirma na ligtas at hindi bomba ang laman ng kahon.