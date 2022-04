Umano'y NPA member, 2 iba pa arestado sa Pampanga

Arestado ang isang babaeng hinihinalang miyembro ng New People's Army at 2 pa niyang kasama sa Mabalacat City, Pampanga noong gabi ng Miyerkoles.

Sa bisa ng warrant para sa kasong murder, hinuli ng pulisya si alyas "Evelyn," 63, sa isang bahay sa Barangay Mawaque.

Hinuli rin ang 2 pa niyang kasama na sina alyas "Erlinda," 50, at "Margarita," 57, matapos umanong sabihin sa pulis na iba ang nakatira sa kanilang bahay.

Narekober sa 3 ang isang pistol, 2 magazine na may 14 bala, mga ID na may iba-ibang pangalan, mga cellphone at laptop, at perang tinatayang nasa P400,000.

Nahaharap ang mga akusado sa mga kasong obstruction of justice, illegal possession of firearms and ammunitions at paggamit ng ibang pangalan.

— Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News

