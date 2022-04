MACAU SAR – 817 ang kabuuang bilang ng mga nakabotong Filipino voters sa Macau SAR sa unang araw ng OV o overseas voting noong April 10, araw ng Linggo.

Mayroong 14,636 registered Filipino voters sa nasabing special region at ayon sa Konsulado ng Pilipinas, kahit isa lang ang kanilang vote-counting machine o VCM na ginagamit at iisa lang din ang poll center na itinakda sa Harbourview Hotel sa Fisherman’s Wharf, maayos ang proseso ng pagboto.

(left) Ang natatanging poll center sa Macau SAR para sa OV sa Harbourview Hotel sa Fisherman’s Wharf | (right) Ilang PIlipinong botante sa 1st day of OV sa Macau SAR noong April 10, 2022

Si Benedicta “Nedie” Taberdo-Palcon, Chairperson ng Greens Philippines Migrant Workers Union na mahigit ng 18 taong domestic worker sa Macau ang siyang kauna-unahang Pilipinong bumoto sa 1st day ng overseas voting. Natapos niya ang kanyang pagboto sa loob lamang ng 2 minutes!

“Maayos naman (ang botohan) kasi sa baba pa lang sa pilahan binibigay na ang sequence number bago umakyat sa mismong polling station. At by batch of 5 ang pinapaakyat at pinapapasok para hindi crowded,” ani Taberdo-Palcon.

Si Nedie Taberdo-Palcon na lampas 18 taon ng domestic worker sa Macau ang siyang kauna-unahang Pilipinong bumoto sa 1st day ng overseas voting sa Macau SAR

Isa rin siyang registered poll watcher sa kanilang voting site at tumutulong sa pagboto ng mga kababayan.

“Bilang poll watcher binibilang ko yung mga pumapasok na boboto at yung mga natapos na naglalagay ng balota sa VCM. At nagre-remind din sa mga botante kung ano ang dapat at hindi dapat gawin pagpasok o bago sila pumasok (sa polling center). And nagno-note ng mga insidente, gaya ng walang name sa list ng COMELEC, mga for transfer, mga invalid votes dahil nag-overvote,” kuwento ni Taberdo-Palcon.

Si Taberdo-Palcon kasama ang ilan pang kababayan sa poll center sa Harbourview Hotel sa Fisherman’s Wharf noong April 10, 2022

Ibinahagi niya sa TFC News ang ilang naging aberya sa pagboto ng ilang kababayan sa unang araw ng OV tulad ng pag-overvote para sa posisyon ng mga senador na dapat ay labindalawa (12) lamang ang mamarkahan mula sa animnapu't apat (64) na kandidato:

“So far may mangilan-ngilan na hindi alam ang gagawain (mga first timer siguro) pero na-assist naman sila ng SBEI (Special Board of Election Inspectors). May ilan din na na-invalid ang boto dahil nag-overvote sila (sa senator).

At may ilan din na wala sa official COMELEC list ang pangalan nila. May mga maingay. Pero overall maayos naman.”

Hinimok din ni Taberdo-Palcon ang mga kababayan na bumoto ngayong Halalan 2022:

"Nanawagan ako sa mga kapwa ko OFW hindi lang dito sa Macau, kundi sa iba-ibang parte ng mundo na may OFWs or OAVoters na bumoto na tayo. Wag nang hintayin ang last day na baka mapagsarhan pa tayo. At piliin po natin ang tamang kandidato na mag-aahon sa ating bansa sa kahirapan."

Hinihikayat din ng Konsulado ang mga Pilipinong botante sa Macau na paglaanan ng oras ang pagboto.

Ang mga sumusunod ang voting schedule sa Macau mula 9AM hanggang 6PM daily maliban sa mga sumusunod na araw na naglaan ang Konsulado ng extended voting hours para mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng rehistradong botanteng Pilipino:

April 15 (Good Friday) - 9AM to 9PM

April 16, 17, 23, 24, 30 - 9AM to 9PM

May 01 (Labor Day) - 9AM to 9PM

May 06, 07, 08 - 9AM to 9PM

May 09 (Last day) - 8AM to 7PM

Paalala pa ng Konsulado na sa last day of voting sa Mayo a-nuebe, magsasara ang poll center pagpatak ng alas-siyete ng gabi at hindi na palalawigin pa ang oras ng botohan.

Ang Macau Health Code na kailangang iprisinta sa SBEI bago bumoto

Tiyaking kasama ang inyong pangalan sa listahan ng COMELEC para sa overseas voters sa Macau SAR bago pumunta sa poll center para bumoto at dalhin ang inyong valid passport at ihandang ipresenta ang inyong Macau Health Code.