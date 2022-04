Mga may papel sa halalan, napili sa washing of the feet

Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula washes the feet of various participants for the 2022 national elections during the Evening Mass of the Lord's Supper on Maundy Thursday, April 14, 2022. The Catholic Bishops Conference of the Philippines in a statement called on voters to elect candidates who will improve the people’s lives, especially the poor and the vulnerable. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA -- Pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang tradisyunal na "washing of the feet" tuwing Huwebes Santo sa Manila Cathedral.

Mula sa iba’t ibang sektor na may mahalagang papel sa 2022 elections ang napili para hugasan ang mga paa gaya ng first-time voters, miyembro ng electoral group, opisyal ng Commission on Elections, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at miyembro ng media.

Sa homiliya binigyan diin ng Arsobispo ang kahalagahan ng pagmamahal sa kapwa.

Ayon sa Arsobispo, walang pinipiling lugar, oras at resources ang pagmamahal gaya ng pagmamahal ng Diyos.

Binigyan diin din niya ang pagmamahal at pagmamalasakit na ipinakita ng karamihan sa gitna ng pandemya.

Nabanggit din niya ang klase ng ibang lider sa mundo na nais gawing palamunin at alipin ang mga mahihina.

Ibang iba umano ito sa pagiging lider ni Hesukristo na hindi iniwan ang mga kasamahan niya na walang alam at hindi rin itinuring na alipin kung 'di kaibigan.

Ayon kay Fr. Reginald Malicdem, ang spokesperson ng Archdiocese of Manila, dahil malapit na ang halalan kaya mga may papel sa eleksyon ang kanilang pinili para sa washing of the feet.

“Dito sa Manila Cathedral, naging tradisyon na namin na kung ano ang parang current issues sa lipunan 'yun 'yung pinipili natin na representatives ng mga huhugasan ng paa pag-Holy Thursday evening. Dahil ngayon nalalapit nga ang halalan kaya sa taong ito 'yung mga tinatawag naming election frontliners ang napili namin para sa hugasan ang paa para kapag nakita noong mga sektor na ito 'yung parang representatives, nakita natin 'yung sarili natin sa kanila” ani Fr. Malicdem.

Ayon sa simbahan, habang papalapit na ang halalan, patuloy ang kanilang panalangin na maging maayos, mapayapa at makatutuhanan 'yung darating na halalan.

“Sana manalangin din tayo na maliwanagan ang isip ng bawat boboto na banal itong responsibilidad na ito na pumili ng mamumuno sa ating bayan. Sana maliwanagan tayo sa pagpili ng lider ay hindi lamang 'yung sariling kapakanan ang isipin kung 'di 'yung makakabuti para sa lahat at buong bansa. Masaya ang first-time voter na si Miguel Ricafort Zabala na isa sa mga napili sa washing of the feet. Para sa kanya ipinapakita niya na ang kabataan na ang boboto at isa sa mga magdedesisyon sa kinabukasan ng bansa.

“Bumoto tayo nang maayos. Magbasa tayo ng mga facts; huwag lang kung ano-ano ang nakikita sa Facebook, Instagram, Twitter. Siguraduhin natin na tama ang nababsa natin at manuod tayo ng mga interviews saka debate,” ani Zabala.

Samantala dahil ito ang unang pagkakataon na pinayagan ang mga parishioners na makadalo sa aktibidad, puno ang loob at labas ng Manila Catherdal. Marami rin ang mga pumunta para sa tradisyunal na Visita Iglesia.