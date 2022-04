Mga mananampalatayang bumisita sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila ngayong Abril 14, 2022, Huwebes Santo. Mike Navallo, ABS-CBN News

Dinagsa ng mga Katoliko ang mga simbahan ngayong Huwebes Santo sa harap ng mas maluwag na restrictions bunsod ng mababang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Pero sa kabila ng pagluluwag, tuloy pa rin sa pagpapatupad ng health protocols sa mga simbahan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

Sa Minor Basilica of the Black Nazarene o mas kilala bilang Quiapo Church, halimbawa, iisa lang ang pasukan sa simbahan kung saan kinukuha ang temperatura ng mga mananampalataya at nilalagyan ng alcohol ang kanilang mga kamay.

Quiapo Church this Maundy Thursday:



A steady stream of churchgoers flock to one of Manila’s iconic churches as the Philippines observes Holy Week. pic.twitter.com/viRUurLgxR — Mike Navallo (@mikenavallo) April 14, 2022

Mayroon ding mga volunteer para tiyaking nasusunod ang physical distancing sa simbahan.

May pila ng mga tao para sa kumpisal habang ang iba'y nagsasagawa ng Stations of the Cross, na ilan sa mga tradisyon sa paggunita ng Semana Santa sa Pilipinas.

Sa labas ng Quiapo Church, nagsasagawa naman ng COVID-19 vaccination ang Department of Health at Manila Health Office mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

Hindi naman mabigat ang daloy ng trapiko sa Quezon Boulevard sa may Quiapo Church.

Libo-libong mananampalataya naman ang bumisita sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help sa Baclaran, Parañaque ngayong Huwebes Santo.

Thousands of Catholic faithful, including children & the elderly, visit Baclaran Church on Maundy Thursday. Many say they are glad to again practice visita iglesia & pray before the church’s stations of the cross, after two pandemic years. pic.twitter.com/IyzmBg226x — Vivienne Gulla (@VivienneGulla) April 14, 2022

Ayon sa mga nakapanayam, masaya silang muling nakapag-Visita Iglesia at Stations of the Cross, na hindi nagawa noong nakaraang 2 taon dahil sa banta ng COVID-19.

Samantala, dagsa rin ang mga deboto ngayong Huwebes ang Minor Basilica of Our Lady of Manaoag sa Pangasinan.

— May ulat nina Mike Navallo at Vivienne Gulla, ABS-CBN News at Terry Aquino