MAYNILA — Nagpaalala ngayong Huwebes Santo ang Department of Health (DOH) sa publiko na patuloy na sumunod sa health protocols dahil posibleng magkaroon ng panibagong COVID-19 surge sa Mayo, kung saan maaaring umabot sa nasa kalahating milyon ang mga kaso.

Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na mula Marso hanggang Abril, nabawasan nang 7 porsiyento ang pagsunod ng mga Pilipino sa minimum public health standards (MPHS) habang 12 porsiyento naman sa National Capital Region (NCR).

Sakaling umabot sa 20 porsiyento ang bawas sa pagtalima sa MPHS, posibleng pumalo sa 34,788 ang bilang ng active COVID-19 cases sa bansa sa kalagitnaan ng Mayo. Kapag 30 porsiyento naman, maaaring umakyat ang mga kaso sa 300,000.

Sa NCR, posibleng umakyat sa halos kalahating milyon ang bilang ng active cases sa Mayo kung mababawasan nang 50 porsiyento ang pagsunod sa health protocols.

Pero nilinaw ng DOH na projections pa lang ang mga ito kaya pinaalala ng ahensiya sa publiko na patuloy na sumunod sa MPHS at magpabakuna o booster dose laban sa sakit.

"The good news is, at this point, these are all still projections. We can still avert these estimates in favor of better scenarios," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"We can all do our part to help stop transmission and mutation of the virus if we are to keep wearing our best fitted masks, isolating when sick, doubling protection through vaccines and up to date boosters, and ensuring good airflow," dagdag niya.

Kung magpapatuloy ang mahigpit na pag-iingat, posibleng bumaba sa 16,934 ang bilang ng active COVID-19 cases sa Mayo mula sa 26,256 noong Abril 12, ayon sa DOH.

Samantala, patuloy namang bumababa ang bilang ng mga kaso at namamatay sa COVID-19 sa buong mundo, ayon sa World Health Organization (WHO).

Mula Abril 4 hanggang 10, nakapagtala ang mundo ng higit 7 milyong bagong COVID-19 cases, 24 porsiyentong mas mababa kompara sa bilang noong nakaraang linggo, ayon sa WHO.

Noong parehong panahon, 22,000 pagkamatay sa COVID-19 naman ang naitala, mas mababa umano nang 18 porsiyento sa sinundang linggo.

Pero nagpaalala ang WHO na nananatiling "public health emergency" ang COVID-19 pandemic.

"The circulation of the virus is still very active, mortality remains high and the virus is evolving in an unpredictable fashion," sabi ni Didier Houssin, chairperson ng WHO COVID-19 International Health Regulations Emergency Committee.

— May ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC