Bumisita ang mga tao para gunitahin ang Lent sa St. Peter Parish sa Commonwealth Ave., Quezon City, Marso 22, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Ngayong Semana Santa, hinihikayat ang publiko na umiwas sa paghalik sa mga poon at patuloy na sumunod sa mga pamantayan laban sa COVID-19, ayon sa Department of Health.

Maaaring maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet na puwedeng pumasok sa bibig, ilong, at mata, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Doon po sa paghalik o paghawak sa poon, siguraduhin niyo po na 'di po tayo humalik sa poon kung marami nang tao ang humalik nito. Maghugas ng kamay kung kayo ay humawak nito. 'Wag niyo ihawak ang inyong kamay sa bibig at ilong para makaiwas tayo sa pagkahawaan," sabi ng opisyal.

"Patuloy po nating ipatupad ang minimum public health standards. Maghugas kayo lagi ng kamay, magsuot ng face mask, wag ho pumunta sa matataong lugar," dagdag niya.

Hinihikayat din ang mga simbahan na huwag hayaan ang pagpapahalik sa poon, sabi ni Vergeire.

Aniya, "We advise and request our churches kung maaari lang po sana itong practice na ito ay hindi na muna natin ipatupad. Meron naman po tayong ibang ways kung paano tayo makakapag-show ng ating devotion."

"Sana po itong practice na ito ay maiwasan para hindi na po tayo magkaroon ng pagtaas ng kaso."

Naglabas ng paalala ang Department of Health matapos maiulat ang recombinant variant XE sa Thailand.

Hanggat maaari, huwag hawakan ang mga imahen ng santo, ayon kay Vergeire. Kung hindi maiiwasan, ugaliin mag-sanitize o maghugas ng kamay, dagdag niya.

Paalala ng tagapagsalita, huwag kalimutan magdala ng face mask, vaccination card, hand sanitizer, tubig, emergency medicine, payong at panyo kung bibiyahe.

Pinapayuhan din ang publiko na huwag magpapako sa krus hangga't maaari, sabi ni Vergeire.

"Pag nagpapako po tayo sa krus, unang-una tetano ang katapat natin dahil sa mga pako na 'yan, pangalawa impeksyon po sa ugat na pangyayarihan nitong pagkakapako na 'yan," aniya.

"Pangatlo, maaaring magdulot din 'yan ng pagkawala ng dugo dahil po marami rin po tayong ugat nananalaytay sa ating mga kamay at paa at maaaring mag-cause ng harm sa inyo."

Maaaring magkaroon ng disability kung magpapapako sa krus, babala ni Dr. Edsel Salvana, infectious disease expert at miyembro ng DOH-technical advisory group.

"Maraming nerves and veins na dumadaan sa ating wrist area. Kung i-insist po talaga siguro dapat ang bakal, pako na ginagamit should be clean, kung puwede sterilized at dapat up-to-date po sa tetanus boosters," payo ng eksperto.

Nasa 80 porsiyento ng mga Pilipino ay Katoliko.

Nasa ilalim ng COVID-19 Alert 1 ang Metro Manila at iba pang lugar hanggang Abril 30. Pinapayagan nito ang full on-site capacity para sa lahat ng aktibidad.