Target ng Department of Education (DepEd) na makapagtayo ng halos 600 silid-aralan ngayong taon para sa mga tinatawag na "Last Mile Schools."

Ang Last Mile Schools ay tumutukoy sa mga paaralang natatagpuan sa mga liblib na lugar at conflict-affected area.

Sa isang pahayag noong Martes, sinabi ng kagawaran na balak nitong maitayo ang 599 classrooms para sa mga naturang paaralan bago matapos ang 2022.

"These schools with concrete walls, electricity and clean water are more than buildings. They represent hope for our learners, they are symbols that we care to bring education to the most challenged and remote places in the country," ani Education Secretary Leonor Briones.

Sa huling ulat ng Education Facilities Division (EFD) ng DepEd, nasa 259 classroom ang inaasahang makukumpleto sa katapusan ng Mayo 2022 habang 340 classroom naman ang target matapos sa Agosto.

"Most of our projects are all under construction. These classrooms and schools will soon host learners and teachers and they will have electricity, running water, and most importantly, they will have brand-new tables and chairs that they can use," ani EFD chief Annabelle Pangan.

Para sa fiscal year 2022, nakatanggap ang DepEd ng P1.5 bilyong pondo sa pagtatayo ng 97 paaralan at 340 silid-aralan sa ilalim ng Last Mile Schools program.

Kamakailan, inilunsad din ng DepEd ang isang exhibit na nagpapakita ng mga bagong school building design, para matugunan ang problema sa kakulangan ng classroom sa bansa.

