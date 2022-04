Patay ang isang tao habang pito, kasama ang 5 bata, ang nasugatan matapos bumangga ang sinaskayan nilang kotse sa poste sa Pasuquin, Ilocos Norte ngayong Huwebes.

Ayon sa imbestigasyon ng Pasuquin police, nawalan ng kontrol ang driver sa minamanehong kotse dahil nakaidlip ito.

Sa lakas ng pagkabangga, wasak ang harapan ng kotse.

Naideklarang dead on arrival sa ospital ang isa sa mga biktima, na nakaupo sa harapan katabi ng drayber.

Ayon sa pulisya, ama ng driver ang namatay, at kasamang naaksidente ang misis ng driver at mga anak nilang may edad 1, 3, 5, 9 at 11.

Galing ang mga biktima sa Santiago City, Isabela at magbabakasyon sana sila ngayong Semana Santa sa Laoag City.

— Ulat ni Dianne Dy