Sino ang may sala? NBI probe sa PNP-PDEA shootout patapos na

MAYNILA — Patapos na ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation (NBI) sa nangyaring "misencounter" sa pagitan ng Philippine National Police (PNP) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) noong Pebrero, kung saan apat ang namatay.

Ipinakita ng NBI sa ABS-CBN News ang reconstruction ng crime scene ng barilan ng PDEA at PNP, base sa ballistics test na ginawa sa mga baril ng dalawang panig, mga nabawing basyo at bala, pati ang kanilang pwesto sa CCTV footage.

"Forensics investigation will be compared and [we will] cross match pieces of evidence sa statements and affidavits," sabi ni NBI spokesperson Ferdinand Lavin.

Lumalabas na parehong nagkaproblema ang PNP at PDEA sa pagplano ng kanilang drug operation.

Inamin ng mga pulis na gumamit sila ng asset na preso para magsagawa ng buy-bust operation.

Sa panig naman ng PDEA, ipinaliwanag ng kanilang team leader na nagtiwala sila sa kanilang asset na nagbigay ng impormasyon tungkol sa dealer. Pero hindi malinaw kung ano ang usapan ng kanilang asset at ng dealer.

"It's too early pero we’re looking at both agencies in their operational lapses... We will also look into whether PNP or PDEA followed their own operational procedures and protocols in this conduct of operation," ani Lavin.

Nasa 36 na pulis at 15 PDEA agents ang nakapagbigay na ng salaysay.

Pinapatawag pa ng NBI ang iba para matukoy kung sino-sino sa kanila ang nanakit sa mga taga-PDEA na nakuhanan ng CCTV.

"We are looking at unnecessary use of deadly force, excessive force. Kung nakadapa na kailangan pa ba sipain?" ani Lavin.

Aminado ang NBI na nahirapan sila sa pag-iimbestiga dahil pare-pawang nagka-COVID-19 ang kanilang mga agent at ang kanilang mga iniimbestigahan.

Umaasa sila na may mga makakasuhan na sila bago matapos ang buwan.

—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News

