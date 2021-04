Patuloy na pagtambak ng dolomite sa Manila Bay pinuna

Binatikos ng ilang grupo ang patuloy na pagtatambak ng gobyerno ng crushed dolomite sa bahagi ng Manila Bay sa kasagsagan ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Kinuwestiyon ng grupong Oceana Philippines kung bakit pa dinagdagan ang nasabing "dolomite beach" gayong nasira na ang unang tambak sa lugar noong nakaraang taon.

"Hindi mo mapigilan 'yung ano ng waves kung may storm surges, no amount of infrastructure or rocks na nilagay nila ay hindi maanod," ani Oceana Vice President Gloria Ramos.

Inihirit ng grupo ng mangingisdang Pamalakaya na second dose ng bakuna at hindi second dose ng dolomite ang kailangan ng mga tao.

Labas din umano ito sa utos ng Korte Suprema na rehabilitasyon ng Manila Bay.

"Dapat i-rehabilitate ang Manila Bay, i-rehab, ibalik sa dating pangisdaan at ligtas na languyan. Wala pong sinabi ang Supreme Court na tambakan ng dolomite," ani Pamalakaya Chairman Fernando Hicap.

A portion of Manila Bay is filled anew with crushed dolomite as part of a P389-million rehabilitation project, during the COVID-19 pandemic.



Amid criticisms over its necessity and costs, the government said the project can help improve the public's mental health. | @VALSHOOTER72 pic.twitter.com/C7zPiRflsu