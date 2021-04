Pagdapo ng COVID-19 sa mga bagay maliit ang tsansa, ayon sa pag-aaral

MAYNILA — Simula nang pumutok ang COVID-19 sa Pilipinas, nakagawian na ni Carmelita Silva, may-ari ng eatery, na mag-extra linis sa kaniyang bahay at karinderya.

Pagkagaling sa grocery, winiwisikan niya agad ng alcohol ang lahat ng pinamili bago pa man ipasok sa loob ng bahay dahil sa pangambang may dala itong mikrobyo at COVID-19 virus.

"Sobrang natatakot ako kasi baka mamaya ako ang magdala ng virus sa loob ng bahay... Siguro sa iba OA, maarte pero sa akin 'yun ang nakikita kong proteksyon para sa pamilya ko... Hindi ko nakikita 'yung virus eh," paliwanag niya.

Kahit sa kaniyang maliit na kainan, extra linis din siya lalo’t iba’t ibang tao ang pumupunta dito at di aniya alam kung saan sila nanggagaling.

"'Pag may umalis linis ulit ng table para talagang clear virus talaga."

Tulad ni Silva, nakagawian na ng karamihan ang maya’t mayang pag-disinfect gamit ang alcohol sa kamay at sa lahat ng hinahawakan.

Pero sa pinakabagong pag-aaral ng US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), lumalabas na mababa lamang ang tsansa na makuha ang coronavirus mula sa mga surface o mga bagay.

Ayon sa CDC, 1 in 10,000 ang posibilidad na mahawa ng sakit na COVID-19 dahil sa contaminated surfaces at objects.

"Findings of these studies suggest that the risk of SARS-CoV-2 infection via the fomite transmission route is low, and generally less than 1 in 10,000, which means that each contact with a contaminated surface has less than a 1 in 10,000 chance of causing an infection."

Paliwanag ni Dr. Rontgene Solante, isang infectious diseases specialist sa bansa, base sa pag-aaral, namamatay na ang mga virus kapag na-expose na ito.

Laway ang nagsisilbing proteksyon ng virus.

"Once they are exposed also sa surfaces, that will make the virus inactivated, hindi na sila ganoon kabilis, mabilis sila namamatay 'pag andun na sila sa surfaces," ani Solante.

Sa ipinakita niyang pag-aaral sa ABS-CBN News, sa mga pagsusuring ginawa sa ilang lugar tulad ng hotel, laboratoryo, at ospital, mga latak na lang ng virus ang nakikita sa surface at hindi ganun karami o kataas ang bilang nito para maging nakahahawa.

Bagama't tunay na nananatili ang virus nang ilang oras o araw sa mga bagay, hindi ibig sabihin na nakahahawa pa ito.

"All these will not tell you na 'pag tumatagal siya, nakakahawa. So hindi na, namamatay din siya so 'yung mga nakikita doon talagang hindi na viable na mga viruses... it is not enough to cause infection. Kumbaga na-transfer man, because of the small quantity hindi siya ganun karami so your immune response, madali na lang siya i-prevent," sabi ni Solante.

Pero ayon sa Department of Health, hindi ito sapat na dahilan para bawasan ang ipinapatupad na health and safety protocols na sinusunod.

Sabi ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergeire, hindi puwedeng sumugal kahit sa maliit na porsyento.

"No matter how small the percentage of the affectation or 'yung ibibigay na virus dito sa surfaces na ito, importante pa rin po 'yan at kasama 'yan sa kabuuang strategy natin... My advise and the DOH recommends that we do it holistically. Lahat po ng kailangan na gagawin aside from disinfecting, we have to do the individual behavioral precautions like wearing of the mask and face shield. Having these ventilated spaces, we do the physical distancing and always washing your hands," ani Vergeire.

Dahil nandiyan pa rin ang asymptomatic carriers, mas mainam na maging maingat.

Ayon sa CDC, dapat bumuo ng disinfection plan na susundin sa bahay, sa trabaho o sa opisina.

Linisin din umano isang beses sa isang araw ang mga high touch surface tulad ng door knob, gripo at mga light switch sa mga bahay at mga gamit sa opisina na nahahawakan ng iba’t ibang tao.

Linisin ang mga sumusunod na high touch surface:

Doorknob

Light switch

Shopping carts

Elevator button

Office desks

Keyboards

Telephone

Toilets

Gripo

Lababo

Base sa CDC, hindi pa napapatunayan ang effectivity ng mga alternative disinfection methods tulad ng mga UV light na ibinebenta sa merkado.

Hindi rin recommended ang mga sanitizing tunnels dahil nakakasama ang mga kemikal na ginagamit dito.

Ganun din ang posisyon nila sa fogging o fumigation sa mga malalawak na lugar.

