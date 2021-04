Mga senior na nagpapabakuna laban sa COVID-19 sa barangay sa Caloocan kakaunti pa

Wala pa sa kalahati ng bilang ng mga senior citizen ang dumating sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 sa Barangay 152 sa Caloocan City, ayon sa mga namamahala ng pagbabakuna sa siyudad magmula umaga ng Miyerkoles.

Ngayon sana bibigyang-prayoridad ang mga senior sa pagpapabakuna, pero kinailangang ibigay sa mga hindi senior citizen at sa mga walk-in ang kanilang slot.

Magmula alas-10 ng umaga, aabot lang sa 80 residenteng senior na inimbitahan nila ang sumipot, ayon kay Dr. Lucille Tumpalan-Ragual, na nanguna sa pagpapabakuna sa covered court.

“Sa frontliner po, wala tayo ngayon. May mga dumadating po na hindi senior pero binabakunahan na din po namin kasi hindi naman po dumadating lahat ng ini-inivite natin,” ani Tumpalan-Ragual.

Isa ang covered court ng Barangay 152 sa 6 vaccination centers para sa pagpapabakuna ng mga senior citizen ng Sinovac vaccines.

Dito rin babakunahan ang mga nasa 14 barangay (Bgy. 138, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 at 155).

Tututukan naman sa Maypajo High School ang mga senior sa Barangay 26, 30, 31, 34 at 35.

Sa Cayetano Arellano Elementary School naman babakunahan ang mga senior citizen sa Barangay 126, 127, 128, 129, 130 at 131.

Babakunahan naman sa Kalayaan High School ang mga senior citizen na nakatira sa Phase 10 at Phase 11, at sa Bagumbong High School babakunahan ang mga senior citizen sa Barangay 171 at 173.

Mahigit 1 milyon nang mga Pilipino ang nabakunahan kontra COVID-19 sa ngayon, ayon sa datos ng gobyerno. Binabakunahan sa ngayon ang mga nasa A2 at A3 category, o iyong mga senior citizen at mga may comorbidity. Isusunod dito ang mga economic frontliner.

-- Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News

