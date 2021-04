Mga residente ng Bacolod, dismayado sa pagputol ng mga puno sa lungsod

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Gulat at galit ang naramdaman ng ilang taga-Bacolod City matapos malamang pinutol ang ilang mga puno sa lungsod.

Kumalat sa social media ang mga larawan ng putol na mga puno sa Araneta Ave. sa tabi ng lumang airport ng Bacolod.

Ayon sa ilang netizen, ilang dekada nang nakatayo ang mga puno sa lugar kaya nasasayangan sila na pinutol ang mga puno. Tanging mga paa na lang ng puno o yung ugat at natitira.

Base sa Google Street View na may kuha pa ng dating itsura ng lugar, makikita na malalaki na ang mga puno.

Ang kalsada kung saan ang mga puno ay mahalagang daanan papuntang ibang bayan ng Negros Occidental, kaya mas maganda ayon sa mga residente, na may mga puno sa lugar para makatulong na bawasan ang air pollution at para na rin may masilungan ang mga nag-aantay ng masasakyan.

May karatula sa lugar na nagsasabing isa itong proyekto ng DPWH para sa shoulder paving at sidewalk improvement project.

Ang tree cutting at earth balling of trees ay may permit umano mula sa DENR at ang pwedeng putulin ay 35 na mga puno.

Kinuwestyon na ng ilang environmental group ang nangyari pagputol.

Kabilang dito ang Earth Day Bacolod and Negros Occidental Network. Ayon sa kanila, kailangan ng Bacolod ang maraming puno para makatulong din sa problema ng pagbaha sa lungsod.

Nanghihinayang silang sinira ang kalikasan at sana aniya mabalanse ang public works project at ecological preservation.

Inilabas naman sa Digicast Negros ang sulat ni Bacolod City Rep. Greg Gasataya sa DPWH Bacolod.

Humihingi ng imbestigasyon ang kongresista sa pagputol ng mga sinasabi niyang fully grown mahogany, acacia at rubber trees. Pinapahinto na rin niya ang pagputol pa ng iba pang puno sa lugar.

Meron na ngayong petition sa change dot org para sa paghinto sa pagputol ng mga puno sa lugar.